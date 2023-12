Javier Navarro afirma que Palacio de NL se cierra y será interino

MONTERREY, NL.- El secretario de Gobierno de Nuevo León, Javier Navarro, anunció que el Palacio de Gobierno será cerrado la noche de este viernes, reconoció que ingresaron policías antimotines para evitar disturbios y reiteró que a partir del primer minuto del sábado es el encargado del despacho en sustitución de Samuel García.

En entrevista en las puertas de Palacio de Gobierno, descartó cualquier tipo de violencia ante la eventual llegada de Luis Enrique Orozco, designado por el Congreso del estado como gobernador interino, a la sede del gobierno estatal.

"No va a pasar nada", dijo el funcionario y aludió las declaraciones de Orozco que señalan el respeto a la ley, pero advirtió que las puertas de Palacio estarán cerradas la media noche de este viernes.

"Yo no voy a estar aquí, yo me voy a mi casa, no tengo porque estar aquí, el Palacio como todas las noches se cierra...y yo a partir del primer minuto del 2 de diciembre tomó posesión par ser el encargado del despacho del gobernador", subrayó.

El funcionario impuesto por Samuel García, quien deja el cargo por seis meses para continuar la precampañas y campaña presidencial, descartó cualquier tipo de violencia y aludió la determinación de un juez del trabajo en la Ciudad de México, que determinó que Orozco no es gobernador interino y que mientras el Congreso no elija por unanimidad a uno nuevo, él se mantendrá como encargado del despacho.