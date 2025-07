Dejarán que Fiscalía actúe en caso Bermúdez

Villahermosa, Tabasco.- Javier May, gobernador de Tabasco, dejó en manos de la Fiscalía General de Justicia y la estatal el caso del exsecretario de Seguridad tabasqueño durante el gobierno de Adán Augusto López, Hernán Bermúdez Requena, acusado de pertenecer al grupo criminal "La Barredora" y hoy prófugo de la justicia.

"Él tendrá que dar cuenta a la justicia de sus acciones, cada quién es responsable de sus hechos y nosotros vamos a esperar que actúe la ley, que se aplique la ley", dijo en entrevista.

May, gobernador desde octubre pasado, habló en el aeropuerto de Villahermosa luego de reunirse con la presidenta Claudia Sheinbaum, que ayer visitó el estado, y antes de volar hacia la Ciudad de México.

Según May, no habló del caso con la Presidenta, quien apenas el viernes dijo que sería bueno que Augusto López, exsecretario de Gobernación con Andrés Manuel López Obrador y hoy líder de los senadores de Morena, aclare si sabía que su secretario de Seguridad estaba involucrado con el crimen.

"El responsable principal de todo eso no fue Genaro García Luna, fue Felipe Calderón Hinojosa. García Luna fue el ejecutor, pero ni modo que quien ocupaba la máxima responsabilidad del Estado pues no supiera, claro que sabía", dijo Augusto López en 2023, sobre la detención en Estados Unidos del exsecretario de Seguridad en el gobierno de Felipe Calderón, un caso que hoy vive para sí mismo.

"No (hablamos del secretario de Augusto López), hablamos de las obras que vamos a empezar en el tema de salud", dijo el exencargado del Tren Maya sobre su reunión con Sheinbaum.