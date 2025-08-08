FGR y víctimas apelarán absolución de Israel Vallarta Cisneros

A una semana de que saliera de la cárcel, Israel Vallarta Cisneros, aseguró que no teme regresar a prisión y pidió no "lo vean como héroe, porque no lo soy".

Este viernes ofreció una conferencia de prensa frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en la que afirmó que la Fiscalía General de la República (FGR) y las víctimas tienen derecho a apelar su absolución de los delitos de secuestro, delincuencia organizada y posesión de armas.

Sin embargo, dijo, la sentencia emitida por la jueza Mariana Vieyra Valdez es clara y está apegada a derecho.

"Es casi seguro que alguna de las partes va a apelar y tienen derecho, no hay problema, pero créanme que la resolución es bastante clara, está apegada a derecho", indicó.

La FGR tiene hasta la próxima semana para impugnar ante un Tribunal Colegiado de Apelación, la sentencia que permitió a Vallarta Cisneros dejar el penal de máxima seguridad del Altiplano, tras casi 20 años preso sin sentencia.

Igualmente, las víctimas que lo señalaron de secuestro también puede apelar o presentar un amparo, pero al momento no se han pronunciado sobre la libertad de Vallarta.

Acompañado de su esposa y uno de sus hermanos, Vallarta Cisneros aseguró que es inocente, y cuestionó:

"Díganme ustedes qué asesino, qué secuestrador, qué ladrón, se presta, se presentaría hoy como estoy ante ustedes o saldría en el primer día, en la primer hora de su liberación, a caminar por la calle".

Advirtió que si las víctimas que lo acusaron de secuestro se prestaron al "montaje o una escenificación irreal", piensen que puede haber consecuencias, que dirá la justicia.

"No estoy retando a nadie, eso sí, que quede claro, no estoy retando a nadie, mi respeto para aquellas víctimas o a las que presuntamente sean víctimas, si es verdad que lo fueron, entonces les pido que también se unan, no junto a mí, si quieren, ustedes por su propia posibilidad, pues busquen si hubo un culpable para que su justicia se haya ido hacia otro lado".

"Pues llámenlos a que aclaren cuentas, pero si no y si ustedes se prestaron un montaje o una escenificación irreal, pues piensen que puede haber consecuencias. Yo no lo estoy diciendo, eso lo hará y lo dirá la justicia, yo únicamente puse mi granito y ya que tengan que hacer lo que tenga que hacer".

Vallarta Cisneros refirió que no ha recibido ninguna atención especial de ningún gobierno, corriente ideológica o partido político.

Y añadió: "Yo les pido a ustedes que no me vean como un héroe porque no lo soy, yo soy igual que cualquier hijo, cualquier hermano, cualquier padre, de muchos de los que van a escuchar todo esto, que se encuentran detenidos con excesos de prisión, muchos que aún no han recibido sentencia, muchos inclusive no han podido ser bien analizadas sus probanzas, sus testimoniales ofrecidas, porque precisamente ese aparato que está aún todavía por transformarse, lo ha tornado tan tortuoso, y aquí frente a este símbolo de la justicia, es que yo se los aclaro y se los digo, hasta el día de hoy yo no he recibido ninguna atención especial ".

Indicó que no ha hablado todavía con Florence Cazzes, quien fue liberada en 2013 por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, luego de estar presa por su presunta participación en la banda de secuestradores "Los Zodiaco", que comandante Vallarta Cisneros, hoy absuelto.

"Supe que se casó, tuvo familia y creo que enviudó, no estoy muy seguro. Pero aun así bendiciones para ella, para toda su familia porque se lo merece".

Israel Vallarta Cisneros anunció que ya presentó ante la Fiscalía General de la República una ampliación de su denuncia por tortura en su contra, en los que acusa diversos exfuncionarios, entre ellos el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, y el exmando de la Policía Federal, Luis Cárdenas Palomino.