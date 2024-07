Madre buscadora irrumpe en Congreso de Zacatecas para reclamar a Semefo

La señora Virginia de la Cruz irrumpió en el Congreso de Zacatecas para denunciar que durante ocho meses, el Servicio Médico Forense (Semefo) le ocultó que tenía el cuerpo de su hijo José Alejandro de la Cruz López, de 21 años, desaparecido en noviembre, y hasta el 4 de julio le avisaron.

"Iba yo y preguntaba y preguntaba por mi niño, y nunca me daban razón de mi hijo, cuando mi hijo llegó (al Semefo) el mismo mes que desapareció. He ido a buscar al pinche Gobernador ratero y nunca me ha dado la cara. Ese perro méndigo no hace nada por nosotros. Tenían el ADN, tenían teléfono, tenían mi dirección y nunca me llamaron, pero yo no dejaba de insistir por mi criatura", dijo con gritos y lágrimas.





FORO INTERRUMPIDO

El Congreso zacatecano, con mayoría de Morena, realizaba un foro sobre el ISSSTE cuando interrumpió De la Cruz con la denuncia sobre su hijo, un trabajador en una herrería y en una carpintería. Ahí reclamó la ineficacia del Gobierno y el maltrato de los trabajadores del Semefo.

Afirmó que está enferma y que la semana pasada murió su madre y que el sábado apenas pudo sepultar también el cuerpo de su hijo, desaparecido en Jardines de Sauceda, Zacatecas, cuando salía de su trabajo.

"Nos prometen cuando andan en sus pinches campañas y no son capaces de pasar a ver si tenemos agua para tomar, quiero justicia porque fue luego luego estuvo ahí mi hijo, en el Semefo. Ahí estuvo mi niño, me lo mataron, mi hijo no se drogaba, mi hijo trabajaba decentemente, ¿por qué se portan así? ¿A cuántas madres buscadoras nos traen por ahí?", expresó.

De la Cruz acusó una complicidad entre las autoridades y los grupos criminales y la inactividad en el Servicio Médico Forense.

"Yo le dije a mi hija, 'llévame a la Semefo a ver si hay razón de mi niño'. Una de las malditas trabajadoras estaba aplastada arriba de uno de los jefes de ahí. Ese es su trabajo. Mi niño tiene desde el día 30 de noviembre, yo lo reporté y todo, tenía todo para que me localizaran, ¿por qué no hacen nada? Porque agarran dinero, mal habido", gritó.

Luego de la denuncia, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas dijo que abrió una investigación sobre los hechos.

"Para esclarecer tal situación y, en caso de responsabilidad u omisión, sancionar al servidor público", indicó.

La colectiva "Sangre de mi Sangre Zacatecas" denunció que este caso no es aislado, sino que muestra la ineficacia general de las autoridades y el maltrato que reciben los familiares de las víctimas.

"Tanto en México como en Zacatecas, los gobiernos prometen soluciones a la crisis forense, pero sus acciones siempre demuestran lo contrario", sostuvo en un comunicado.

El grupo recordó que en México hay más de 115 mil personas desaparecidas, entre 3 mil 800 y 4 mil en Zacatecas, y que se estima que hay más de 52 mil cuerpos sin identificar en todo el país y por lo menos 952 en ese estado.

"A pesar de que quieran reducir los registros oficiales o volver más difícil su consulta, la realidad es contundente", sostuvo.