Investigación sobre corrupción en el Gobierno de Morelos

Edgar Maldonado, consejero jurídico del Estado, no precisó si en las denuncias está señalado el ex Mandatario morenista y actual diputado federal Cuauhtémoc Blanco, aunque dijo que se trata de un primer bloque y que se irán presentando más casos.

Por: Agencia Reforma

Enero 14, 2025 -

Ciudad de México.- El Gobierno de Morelos presentó ayer denuncias penales y administrativas en contra de diversos servidores públicos que presuntamente permitieron el desvío de 40 millones de pesos durante la Administración de Cuauhtémoc Blanco, informó Edgar Maldonado, consejero jurídico del Estado.

En conferencia, el funcionario no precisó si en las denuncias está señalado el ex Mandatario morenista y actual diputado federal, aunque dijo que se trata de un primer bloque y que se irán presentando más casos.

"La presentación de estas denuncias es por un monto aproximado, un desvío aproximado, un detrimento patrimonial al estado por aproximadamente 40 millones de pesos. Esto se hará del conocimiento de las autoridades investigadoras tanto en materia penal como en materia administrativa", indicó en Cuernavaca.

Los desvíos reportados en este primer bloque, detalló, son por irregularidades cometidas en las secretarías de Desarrollo Agropecuario; Infraestructura; Desarrollo Económico, y Trabajo, así como en el Fideicomiso Lago de Tequesquitengo (Filateq) y el Fideicomiso Ejecutivo del Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo (Fidecomp).

"Se presenta este primer bloque con seis denuncias, cuatro en materia penal y dos en materia administrativa. Se presentarán los bloques y las denuncias que sean necesarias, siempre y cuando contemos con los elementos que sean necesarios", indicó.

Entre los delitos que fueron denunciados, informó Maldonado, está el de ejercicio indebido del servicio público y, en principio, están implicados aquellos funcionarios que eran responsables del manejo de los recursos o firmaron oficios y contratos que permitieron los desvíos.

"Esto no constituye una persecución política, no es una cacería de brujas; esto es escuchar y acompañar al pueblo de Morelos en sus demandas sociales, esto es señalar en lo particular a los servidores públicos que se han alejado en sus actividades de lo que marca la normativa", manifestó.

Alejandra Pani, Secretaria de la Contraloría, informó que las irregularidades se detectaron como parte del proceso de entrega-recepción de la Administración estatal y que dentro de la dependencia a su carga existen más expedientes que están listos para ser entregados a la autoridad correspondiente.

"Tenemos irregulares detectadas en la Administración pública central, en las 17 Secretarías que tenemos. Se han integrado ya 24 expedientes relacionados con presuntas faltas graves. En caso de detectar elementos de carácter penal se dará vista a las autoridades competentes", advirtió.

"¿Qué secretarías tenemos ahí? Tenemos sobre todo la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Gobierno, la Jefatura de la Gubernatura, la Secretaría de Administración, la Secretaría de Bienestar, la Secretaría de Seguridad, la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y la Secretaría de Desarrollo Sustentable".

"Tenemos denuncias en curso encontradas ya en la Contraloría. Derivado de expedientes inconclusos, queremos informar que 23 ya cuentan con los elementos necesarios para que las instancias correspondientes determinen las sanciones aplicables que pueden ir desde amonestaciones hasta destitución e inhabilitación", indicó.