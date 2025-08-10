Indagan a funcionaria de Morelos por casa de lujo

Cuernavaca, Morelos.- La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) de Morelos inició una investigación contra Mirna Zavala Zúñiga, titular de la Secretaría de Hacienda del estado, por presunto enriquecimiento ilícito, tras la acusación de que construye una vivienda en una zona de alta plusvalía.

La Fiscalía de Morelos, a través de su titular Leonel Díaz Rogel, confirmó ayer a la prensa la apertura de una investigación contra Zavala Zúñiga tras señalamientos por la presunta propiedad en la colonia Vista Hermosa, en Cuernavaca, que tras ser culminada podría alcanzar un valor de hasta los 50 millones de pesos.

El alto valor del inmueble, que se viralizó en redes sociales, ha desatado señalamientos al no corresponder con los ingresos de la integrante del gabinete de la Gobernadora morenista, Margarita González Saravia.

Díaz Rogel apuntó que la investigación se abrió de oficio a raíz de señalamientos difundidos. Según los registros, el terreno de 520 metros cuadrados adquirido en 3.5 millones de pesos en una zona de alta plusvalía está en copropiedad con su esposo, Israel Sergio González Macedo, quien se desempeña como director del Registro Civil del estado.

"Se ha iniciado una carpeta de investigación, es lo que puedo decir, y está en fase de integración, y como lo he comentado hace un momento, la presunción de inocencia aplica para todas y todos los ciudadanos. Vamos a dar la oportunidad de que se aporten los elementos de una y otra parte", expuso el Fiscal.

Subrayó que prevalece la presunción de inocencia, y que la funcionaria tendrá la oportunidad de aportar su versión y pruebas. El fiscal aseguró que la FECC actuará con inmediatez y no permitirá que ningún caso de corrupción quede impune.

"Tenemos la posibilidad en este momento de integrar todos los elementos habidos, y posteriormente se le hará saber en la individualización respectiva a la señalada", añadió.

VIVIENDA DE LUJO