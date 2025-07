Denuncia hijo de Scherer venganza de Gertz

Luego que el Fiscal Alejandro Gertz Manero informó sobre la investigación en su contra por corrupción en concesión de un libramiento en Sonora, el diputado del Partido Verde, Julio Scherer Pareyón, lo acusó de actuar por motivos personales y de responder a una "perversa agenda de persecución y de venganzas".

En un mensaje publicado en su cuenta de X, el pevemista aseguró que no existe una sola resolución en contra de él, de su padre, Julio Scherer Ibarra, ex consejero jurídico del ex Presidente Andrés Manuel López Obrador, o de algún miembro de su familia.

Esto, indicó, a pesar de que durante más de cuatro años, han intentado fabricarles delitos.

"Después de más de cuatro años de intentar fabricarnos delitos, no existe una sola resolución judicial en contra de mi padre, en contra mía o de algún miembro de mi familia", aseguró.

Scherer Pareyón sostuvo que su caso no es el primero en el que Gertz Manero actúa por motivos personales. Incluso, señaló que esa ha sido su historia al frente de la Fiscalía General de la República.

"El Fiscal -es de conocimiento público- sólo responde a intereses personales, a una perversa agenda de persecución y de venganzas. No es la primera vez que actúa con dichos o hechos por motivos personales. Esa es su historia al frente de la Fiscalía", posteó.

Ayer, Gertz Manero informó que la FGR investiga in presunto caso de corrupción en la concesión del libramiento de Nogales, Sonora, en el que uno de los involucrados es el legislador pevemista.

El Fiscal dijo que trabajan en el caso para fincar responsabilidades y en las próximas semanas llegará a los tribunales.