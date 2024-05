Avanza la investigación contra ministro Zaldívar

Ciudad de México

El Poder Judicial ha dado nuevos pasos en la investigación iniciada contra el ministro en retiro Arturo Zaldívar y un grupo de sus excolaboradores más cercanos, acusados de presuntamente haber presionado a jueces para que emitiesen sentencias a modo. Un audio revelado el martes por N+, el canal de noticias de Televisa, abona a las acusaciones y pone en la mira a Carlos Alpízar, el secretario de la presidencia del Consejo de la Judicatura cuando Zaldívar presidía el Poder Judicial (2019-2023), y a Constancio Carrasco, que era titular de la Unidad para la Consolidación del Nuevo Sistema de Justicia Penal.

GRABADO EN SECRETO

El audio fue grabado en secreto por el magistrado Alberto Roldán entre 2020 y 2021. El contenido coincide con las versiones de otros jueces y funcionarios que han denunciado coacción y que fueron incluidas en la denuncia anónima que dio origen a la investigación contra Zaldívar y su círculo rojo. Reforma dio a conocer que el Consejo de la Judicatura ha comenzado a citar a los jueces que, según la denuncia, fueron víctimas de las presiones, a fin de que aporten pruebas en el expediente. Roldán dio su testimonio el lunes pasado. Horas después de la publicación de Televisa, Alpízar dio a conocer una carta en la que afirma que el audio fue manipulado y que las conversaciones nunca existieron.

JUEZ QUINTO DE DISTRITO

Al momento de las supuestas presiones, Roldán era Juez Quinto de Distrito en Materia de Amparo en el Estado de México. El caso que suscitó la presunta intervención de los colaboradores de Zaldívar era un juicio de amparo que involucraba a Frida Martínez Zamora, exsecretaria general de la Policía Federal. En agosto de 2020, Martínez fue denunciada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana junto a otros 18 exfuncionarios por un presunto desvío de recursos de 2.500 millones de pesos. La malversación de los fondos sucedió, conforme la denuncia, durante la gestión de Miguel Ángel Osorio Chong como titular de la Secretaría de Gobernación, institución de la que dependía la Policía Federal. La Fiscalía General solicitó órdenes de aprehensión contra los acusados; Frida Martínez promovió un amparo contra una posible captura, que es el recurso en manos de Roldán.

PRECISA EN DECLARACIÓN

El juzgador precisa en su declaración, siempre según Televisa, que el primer acercamiento sucedió en noviembre de 2020 por medio de Carrasco, que le indicó que debía visitar a Alpízar a su oficina, en el piso 14 del Consejo de la Judicatura. El 14 de diciembre de 2020 se dio la primera de cinco reuniones con el entonces poderoso colaborador de Zaldívar. Roldán declara que, por la experiencia de otros jueces, sabía que a esa oficina estaba prohibido entrar con celulares, por lo que previno e introdujo una grabadora oculta.

El audio de Roldán recoge una supuesta conversación con Alpízar y Carrasco, en la que estos le hacen saber que Zaldívar estaba "muy interesado" en el expediente y le piden "ayuda", aclarándole que no estaban intentando imponerle una línea de cómo emitir su fallo. Alpízar incluso despersonaliza la petición y dice que el tema es "trascendental para la institución". En otra reunión, registrada en el audio, Alpízar le señala a Roldán que de la resolución del asunto de Frida Martínez dependían muchas cosas para la estabilidad del Poder Judicial, como reformas legales y fondos de recursos. Alpízar no le explica a Roldán qué tenía que ver el caso de la exfuncionaria de la Policía Federal con la Judicatura. "No es un interés particular, es un interés institucional. Entonces sí, ayúdanos", insistió.

ACELERAN RESOLUCIÓN

Alpízar luego presionó a Roldán para que acelerara la resolución del caso y lo dejara listo en febrero de 2021, y le advirtió: "ojalá no haya una sorpresa negativa". Las comunicaciones de Alpízar comenzaron a incluir los nombres de familiares de Roldán que también trabajaban en el Poder Judicial, su padre y su hermana. El fraseo del entonces secretario de la presidencia del Consejo de la Judicatura sugería que Zaldívar sabía quiénes eran y que quería ayudarles a salir adelante.

Las presiones para saber en qué sentido iba a fallar Roldán se volvieron más explícitas. Alpízar le dijo que "sería muy lamentable que traigamos una idea y que viniera otra", y agregó que, si eso pasara, Zaldívar reclamaría por qué no se le había avisado con tiempo para preparar una respuesta política para manejar la crisis. "Sí nos ayudarías, lo más que se pueda saber", le insistió Alpízar.

En marzo de 2021, Roldán se reunió por última vez con Carrasco y Alpízar. No fue bien recibido el sentido en el que resolvió el asunto de Frida Martínez. Se le notificó que sería readscrito al circuito judicial de Morelia. Dos meses después, quien le reemplazó en el juzgado del que fue removido, otorgó el amparo a Martínez y negó la orden de aprehensión en su contra. La exfuncionaria, hasta el día de hoy, está prófuga de la justicia.

Zaldívar, que dejó la Suprema Corte un año antes de concluir su cargo para sumarse a la campaña de Claudia Sheinbaum, candidata de Morena a la presidencia, ha rechazado anteriormente las acusaciones de la denuncia y ha asegurado que se trata de una cacería de brujas emprendida por la ministra Norma Piña, quien le sucedió en la presidencia del Poder Judicial.

Alpízar acusó a la presidencia del Poder Judicial de filtrar a los medios, con "una intención político-electoral", la declaración y elementos de prueba aportados por Roldán. Señaló que los audios "son falsos, truqueados y manipulados dolosamente para fingir una conversación que nunca sucedió". Agregó que Zaldívar nunca le dio una instrucción "para tratar asuntos judrisdiccionales con jueces y magistrados". El exfuncionario judicial defendió su trayectoria, se puso a disposición del Consejo de la Judicatura para comparecer y exigió una investigación imparcial.