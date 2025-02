Anuncia Netflix inversión de mil mdd en México para producir series y películas

En la conferencia matutina: "Las mañaneras del pueblo", que encabeza la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, Netflix anunció una inversión de mil millones de dólares para producir series y películas en México durante 2025- 2028.

La Jefa del Ejecutivo Federal celebró la inversión con la cual, aseveró, el país será visto en el mundo, pero además aportará al desarrollo económico, al empleo y al turismo.

"La inversión que está haciendo Netflix no tiene que ver con el incentivo, es una decisión de Netflix. México es tan grandioso que decidieron invertir aquí. Como bien dicen, no solamente es la riqueza, sino también estas historias que se muestran, estas producciones son de talento mexicano. No solamente es que vienen a una locación en México para una idea de producción que se hizo en algún lugar del mundo y que resulte barato, bonito, hacer. Es la creación en México de series para Netflix, eso también cambia un poco la dinámica", destacó.

El CEO de Netflix, Ted Sarandos, destacó que la inversión de mil millones de dólares será para los próximos años con lo que se espera producir alrededor de 20 producciones por año.

"Hoy me complace anunciar que Netflix invertirá mil millones de dólares en la producción de series y películas en México durante los próximos cuatro años, lo que contribuirá al crecimiento de la industria audiovisual y a la creación de empleos y oportunidades en todo el país", aseveró.

Destacó que en Netflix se comparte la visión de un México próspero, con crecimiento y oportunidades.

"Presidenta Sheinbaum, en Netflix compartimos su visión de un México vibrante y próspero, lleno de crecimiento y oportunidades. Y queremos contribuir a hacerlo realidad", puntualizó.

Además, anunció que Netflix invertirá en programas para desarrollar el talento mexicano, además de que colaborarán con los Estudios Churubusco para mejorar sus instalaciones.

"Presidenta Sheinbaum, esperamos trabajar con usted y con los numerosos equipos de su gobierno no sólo para hacer crecer la economía y crear oportunidades, sino también para dar a conocer al mundo la rica herencia cultural de México", aseveró.