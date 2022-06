Invalidan el proceso por lavado a Sandoval

Ingrid Angélica Romero, Juez Primero de Distrito en Amparo de Nayarit, concedió la protección de la justicia al ex Mandatario priista contra la vinculación a proceso y pidió al juez volver a resolver su situación jurídica, con libertad de criterio.

La juzgadora determinó que la vinculación a proceso dictada el 12 de junio de 2021 a Sandoval viola la garantía de fundamentación y vulnera los principios de legalidad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso a la justicia y presunción de inocencia.

El fallo aún no es definitivo, pues la Fiscalía General de la República ya promovió el recurso de revisión, lo que significa que será un tribunal colegiado de Tepic el que dicte la última palabra.

De acuerdo con el fallo de Romero, no pueden ser analizados los argumentos del juez de control que vinculó a proceso porque omitió señalar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que el ex Gobernador nayarita adquirió los inmuebles, ya sea por sí mismo o a través de prestanombres.

El amparo también fue concedido porque el juez de la causa no mencionó quiénes eran los supuestos prestanombres del ex Gobernador --salvo el ex diputado Jorge Kahwagi--, ni explicara por qué Sandoval es el beneficiario final de los inmuebles.

La imputación contra Sandoval consiste en que adquirió por sí mismo o a través de diversas personas un total de cinco inmuebles en Nayarit valuados en 222 millones 926 mil 256 pesos, ocultando el origen de los recursos y en operaciones que tuvieron lugar de 2009 a 2015.