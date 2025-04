Renuncia aspirante del PT a alcaldía en Mixtla de Altamirano

VERACRUZ, Veracruz.- Crispín Hernández Sánchez, aspirante del PT a la Alcaldía de Mixtla de Altamirano, Veracruz, renunció a la contienda electoral tras denunciar intimidaciones y sufrir el ataque a su vehículo.

En la Fiscalía de Zongolica, Hernández, quien encabezó el Consejo Municipal tras el asesinato de la Alcaldesa Marisela Vallejo en 2019, realizó esta tarde una conferencia de prensa en la que detalló que el ataque a su vehículo ocurrió en la Comunidad de Xochitla, después de que el primo de la candidata del PRI al Ayuntamiento, Celia García, le pidió retirarse de la justa electoral.

"La precandidata Celia es su prima y (él) me lo dijo de esta manera: que la dejara llegar o la dejara ganar y a cambio de eso iba a tener seguridad después, iba a tener tranquilidad e iba a tapar los huecos que dejara la Alcaldesa, mi hermana (Norma Estela Hernández, de Morena)", expuso.

"La señora Celia trae gente que ha sido relacionada con un asesinato. Yo sí quiero decirle a ella que para ganar una contienda no es necesario llegar a estos extremos", agregó.

Indicó que alrededor de las 02:30 horas del pasado lunes, los vecinos alertaron sobre el incendio de su camioneta, una Toyota Hilux de color blanco que estaba estacionada. Trascendió que ésta presentó al menos 20 impactos de bala de arma calibre 9 milímetros.

"Ustedes ya vieron los videos, las fotografías, no son inventos", afirmó el petista.

"Me bajo de esta contienda. No quiero cargar muertes en mi conciencia como lo está acostumbrado el PRI. Yo no caeré en su juego, no quiero cargar muertes en mis hombros", enfatizó el precandidato.

Crispín Hernández Sánchez presentó una denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado (FGE), pero criticó la demora de más de siete horas en la respuesta de las autoridades tras el ataque a su camioneta.

"A las 2:17 de la madrugada fueron esos hechos. En ese momento la Presidenta habló a C4, avisaron a la Guardia Nacional, estuvimos esperando hasta las 10 de la mañana y no tuvimos esa seguridad", reclamó

Benjamín Robles Montoya, integrante de la Dirección Nacional del PT, exigió a la Gobernadora morenista Rocío Nahle que garantice la seguridad de los candidatos y, de ser necesario, solicite refuerzos federales.

Este no es el único caso de amagos contra candidatos del PT en Veracruz. A finales de marzo, Anell Acevedo Castellanos, precandidata a la Alcaldía de La Antigua, también renunció a sus aspiraciones tras recibir amenazas contra ella y su familia.

Aunado a ello, la noche del viernes 28 de marzo el dirigente del Partido del Trabajo en Copanatoyac, Guerrero, Juvenal Calleja Peralta, fue asesinado junto a su esposa y su hijo de seis años en un ataque armado.

La dirigencia del PT ha exigido que la seguridad en los comicios locales sea garantizada y solicitó a los aspirantes denunciar amenazas para evitar más crímenes contra los aspirantes.