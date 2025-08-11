Autoridades de CDMX Vigilan Zonas de Consumo de Marihuana

Autoridades de CDMX Vigilan Zonas de Consumo de MarihuanaEl secretario de Gobierno de CDMX informa sobre vigilancia en zonas de consumo de marihuana.
El secretario de Gobierno, César Cravioto, afirmó que las autoridades intervienen cuando reciben reportes de que haya alguien que se acerque a vender marihuana en las tres zonas de tolerancia para el consumo que se crearon en la CDMX.
Afirmó que sobre todo han tenido esta situación frente al Senado y en la Glorieta Violeta, por lo que se mantiene la vigilancia.
En conferencia de prensa, el secretario aseguró que se mantiene la vigilancia por parte de la Secretaría de Gobierno y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).
"Estamos cuidando los puntos, tanto la secretaria de Gobierno como la de SSC, y cuando tenemos reportes de que puede darse que se acerque alguien que quiera vender se interviene en los puntos, sobre todo lo hemos tenido frente al Senado y en la Glorieta Violeta y seguiremos cuidando permanentemente", dijo.
Este lunes, EL UNIVERSAL dio a conocer en sus páginas que en dos de los tres puntos asignados hace una semana para el consumo tolerado de esta sustancia, continúa la comercialización, ya sea en porros o por gramos, a pesar de que está prohibido.