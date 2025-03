Zacatecas avala reforma para garantizar aborto en hospitales públicos

ZACATECAS, Zac.- Con 17 votos a favor, ocho en contra y una abstención, el pleno de la Legislatura de Zacatecas aprobó el dictamen de la reforma a la Ley de Salud del Estado en materia de interrupción legal del embarazo y objeción de conciencia, que garantiza que las instituciones de salud públicas otorguen las condiciones necesarias para brindar este servicio.

Este martes, en medio de consignas tanto de grupos provida que gritaban "Sí a la vida" que chocaban con las frases de algunas feministas que también llegaron al recinto legislativo y gritaban: "Aborto sí, aborto no, eso lo decido yo".

Este dictamen fue presentado por la Comisión de Salud, derivado de que en noviembre del año pasado fue aprobada la despenalización del aborto en la entidad, al cumplir el mandato ordenado por un tribunal federal y así cumplir la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Tras la despenalización del aborto, se obligaba a que se adecue la Ley local para que las instituciones públicas de salud otorguen los servicios relacionados al aborto legal antes de las 12 semanas.

Finalmente, este martes, en sesión ordinaria, se presentó en el orden del día este dictamen, por ello, al lugar arribaron los grupos Provida que se colocaron en el mezanine del recinto legislativo y comenzaron a gritar consignas: "¡Defiendan la vida!, ¡Respeto al no nacido", además, de interrumpir las participaciones de las diputadas que se manifestaban a favor de la reforma y les gritaban: "No nos representa"!

Las diputadas que subieron a tribuna para manifestar su postura a favor de la reforma fueron la petista Renata Ávila, así como la priísta Isadora Santivañez e Imelda Mauricio, de Morena, quienes explicaron que esta iniciativa era necesaria, porque la despenalización del aborto era una realidad y Zacatecas necesita un marco legal que garantice las prestaciones de este servicio para que se haga con certeza jurídica, seguridad y sin discriminación.

Destacaron que la ley es respetuosa de los derechos del personal médico, ya que se garantiza el derecho a la objeción de conciencia, al argumentar que ningún profesional de la salud será obligado a realizar procedimientos que vayan en contra de sus principios personales, sin embargo, aclararon que al mismo tiempo la reforma establece mecanismos para que la atención médica no sea negada a las mujeres que quieran hacer valer su derecho de interrumpir el embarazo.

Por su parte, las diputadas que subieron a pronunciarse en contra fueron la diputada panista Teresa López García y la perredista Dayanne Cruz Hernández, quienes manifestaron que con este dictamen se estaba legislando "a favor de la muerte y no de la vida", además argumentaron que no se estaba respetando el derecho a la objeción de conciencia y que no había condiciones presupuestales para otorgar este servicio en el sistema estatal de salud.

Incluso, la diputada Teresa nombró a quienes aprobaron dicho dictamen como "el cártel del aborto" e insistía que no se garantiza a la objeción de conciencia y exigía se abrieran espacios de parlamento abierto.

Al someterse a votación, finalmente, en medio de los gritos tanto de los grupos provida y feministas, finalmente el dictamen fue aprobado por mayoría de votos.