Giran ficha roja contra Aureoles

Ciudad de México.- El Gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, informó que su antecesor perredista Silvano Aureoles cuenta con una ficha roja de la Interpol, al igual que varios de sus ex colaboradores que aún se encuentran prófugos de la justicia, acusados de presunto desvío de recursos.

“Se han girado fichas rojas, también ante la Interpol, de los demás implicados, entre ellos el ex Gobernador, por los delitos que se les imputan”, indicó el Mandatario estatal morenista en conferencia.

Bedolla fue cuestionado sobre las declaraciones del hermano del ex Gobernador michoacano, Antonio García Conejo, que acusó que Silvano no es un prófugo de la justicia, sino un perseguido político.

“La situación jurídica del ex Gobernador Silvano Aureoles la clarificó el Fiscal General de la República, el doctor Gertz Manero, señalando que su calidad legal en este momento es de prófugo de la justicia, por los delitos que se le imputan”, aseguró.

Asimismo, apuntó que el amparo que obtuvo el ex Secretario de Finanzas de Aureoles, Carlos Maldonado Mendoza, no le otorga la libertad.

“Sólo solicita a las autoridades carcelarias, a las autoridades que le permitan tener comunicación. Es lo que nosotros llamamos en el argot político un ‘amparo patito’. No sirve para nada, pero su intención es generar desconcierto y algunos medios señalaban que iba a obtener libertad”, dijo.

Silvano Aureoles y sus ex colaboradores, cuatro de los cuales ya fueron detenidos el pasado 2 de marzo, están acusados de causar un daño patrimonial al Estado mexicano por 3 mil 121 millones de pesos.

Junto con Maldonado Mendoza, se encuentran presos Antonio Bernal Bustamante, ex Secretario de Seguridad Pública; Mario Delgado Murillo, ex delegado de Finanzas, y Elizabeth Villegas, ex delegada administrativa.

De acuerdo con el Fiscal Alejandro Gertz, Aureoles logró escapar de las autoridades con ayuda ayuda de protecciones de la vieja administración, pero afirmó que “arde o temprano” será detenido.

Funcionarios que siguen el rastro del ex Gobernador apuntan que el pasado 28 de marzo, un día después de que una Juez federal librara la orden de aprehensión en su contra y de otros siete ex funcionarios, el perredista estaba en Morelia.

Uno de sus ex colaboradores, detenido ese mismo día, lo alertó de que la FGR también iba por él, por la adquisición aparentemente ilegal de siete cuarteles de la policía estatal.

Tras el aviso, Aureoles habría salido de incógnito de la capital michoacana a Jalisco y presumiblemente regresó a Michoacán, donde las autoridades le perdieron el rastro.

La siguiente audiencia de pruebas para los cuatro detenidos se llevará a cabo el próximo 7 de junio, informó Bedolla.