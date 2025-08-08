Clara Brugada: Temporada de lluvias récord en CDMX

Justo a la mitad de la época de lluvias, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, afirmó que esta temporada ha sido la más intensa de las últimas cuatro décadas en la Ciudad de México y advirtió que aún faltan los meses más difíciles, que suelen ser agosto y septiembre.

"Sabemos que todos los días está lloviendo en la ciudad y que la lluvia que hemos tenido y que hemos enfrentado, ha sido una, la temporada de lluvias más intensa de las últimas cuatro décadas, y vamos a la mitad de la temporada; es decir, todavía nos faltan otros meses más, y faltan los meses que tradicionalmente son los más difíciles; porque es en esta temporada que llueve más, como es agosto y septiembre", dijo.

Al encabezar el banderazo de salida de nuevos camiones hidroneumáticos para reforzar el "Operativo Tlaloque", la mandataria explicó que la precipitación pluvial en la CDMX de esta temporada ha sido 41% superior al promedio histórico con 221 millones de metros cúbicos y hasta 650 milímetros de lluvia.

"¿Cuánto se había tenido de precipitación pluvial al año? En promedio, 600 milímetros en un año. Estamos a mitad de la temporada, y ya rebasamos lo que en un año teníamos tradicionalmente. Estamos a la mitad de las lluvias, y ya está rebasado", señaló.

Brugada Molina aseveró que esta temporada de lluvias ha puesto a prueba la capacidad de respuesta de la infraestructura en la CDMX, pero aun así "hemos salido adelante".

"Vamos a mitad de las lluvias, con saldo blanco, en esta ciudad. Tan sólo miremos lo que ha pasado en todo el mundo; en ciudades tan importantes y con resultados muy difíciles ante las lluvias. Tenemos que trabajar intensamente en estos meses; mes de agosto, septiembre y seguramente mitad de octubre, que todavía vamos a estar enfrentando", señaló.