Avala Corte elevar penas por delitos ligados a IA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Suprema Corte avaló este lunes aplicar sanciones penales más severas para cualquier delito que se cometa utilizando Inteligencia Artificial (IA).

Por cinco votos contra cuatro, el Pleno de la Corte rechazó anular una reforma de abril de 2024 al Código Penal de Quintana Roo, que estableció el uso de Inteligencia Artificial como agravante general.

"Quien haga uso de la Inteligencia Artificial como herramienta o medio para la realización de hechos constitutivos de delitos contemplados así en este Código Penal, se le aumentarán las penas previstas en el delito que fuese realizado hasta en una mitad más", dice el artículo 20 Bis del Código quintanarroense.

El Poder Ejecutivo Federal pidió a la Corte invalidar esta reforma, alegando violaciones al principio de taxatividad en materia penal, por la falta de claridad y certeza sobre lo que debe entenderse por Inteligencia Artificial (IA).

La Ministra Loretta Ortiz presentó hoy un proyecto que daba la razón al Ejecutivo, pero la mayoría de sus colegas lo rechazó, por considerar que la reforma de Quintana Roo es válida y permite tener suficiente claridad sobre cuál es la conducta que se tomará en cuenta como agravante.

La Corte ya había dictado un par de sentencias previas sobre el tema de IA, incluida una sobre la validez de sancionar penalmente la creación y difusión de contenidos sexuales, tipificada por el estado de Sinaloa.

Pero el fallo de hoy es mucho más amplio, porque la reforma de Quintana Roo permite agravar la pena por cualquier delito, por lo que quedará a criterio de los tribunales aclarar en qué medida se aplicará esta regla, según los hechos de cada caso.

"Se entenderá por Inteligencia Artificial a la capacidad de los sistemas tecnológicos, informáticos, softwares o aplicaciones de una máquina para simular las capacidades humanas como el razonamiento, el aprendizaje, la creatividad, la capacidad de planear y procesar datos para la realización de tareas específicas y autónomas", es la definición del código de Quintana Roo.

"Me parece que es una definición clara que permite que el juez penal verifique si se actualiza la agravante, si esperamos a que exista una definición unívoca mundialmente aceptada, que por cierto ésta me parece que no riñe con lo que internacionalmente hay, pues entonces nunca vamos a proteger a las personas del mal uso de la Inteligencia Artificial", dijo la Ministra Margarita Ríos Farjat.

Otros miembros de la mayoría destacaron que Quintana Roo no creo un nuevo delito, sino que se trata de una agravante de aplicación general.

En la minoría, el Ministro Alberto Pérez Dayán consideró que el problema de la norma es haber incluido el término "Inteligencia Artificial", que es el que genera confusión, pues de haberlo excluido, de todos modos se podría aplicar la agravante.

Si bien hubo una mayoría por la validez de la reforma, la Presidenta Norma Piña consideró que el único resolutivo de la sentencia debe ser que se desestima la acción del Ejecutivo Federal porque no se lograron los ocho votos necesarios para invalidar, y el Pleno estuvo de acuerdo.