Ahora montan Aerotianguis de ropa en el Felipe Ángeles

CIUDAD DE MÉXICO.- Los accesos viales para llegar al Aeropuerto Internacional "Felipe Ángeles" aún no se concluyen y la afluencia de viajeros está lejos de llegar a los 90 millones de pasajeros programados, pero lo que sí "aterrizó" fue el ambulantaje.

Las prendas fueron exhibidas y puestas a la venta en la denominada Plaza Mexicana del AIFA, localizada afuera de la terminal de pasajeros.

"FERIA DE MEZCLILLA"

De acuerdo con la cuenta oficial del aeropuerto, se trató de la "Feria de la Mezclilla", que se desarrolló el pasado fin de semana.

La "feria" fue inaugurada la mañana del 12 de noviembre por el director general del AIFA, Isidoro Pastor, y el presidente del comité organizador, Ángel Adriel Negrete.

En el acto inaugural y corte de listón también participaron Lorena Alameda Juárez, Presidenta Municipal de Nextlalpan, y Rosario Payne, Alcaldesa de Jaltenco.

El tianguis fue montado en un espacio destinado a locales comerciales en la Plaza Mexicana, que es un área exterior de 30 mil 500 metros cuadrados.

De acuerdo con la página oficial del AIFA, esta Plaza está destinada "tanto a muestras como eventos culturales y artísticos".

La ropa, en su mayoría pantalones de mezclilla, se expuso en maniquíes, ganchos y estructuras metálicas.

"Ayer fui al AIFA. Sólo porque tenía la curiosidad de conocer lo que que califica AMLO como el mejor aeropuerto del mundo. Y me encontré con que hay en sus patios una emulación perfecta de La Lagunilla y Tepito.

PIRATERÍA

Venta de piratería con permiso de las autoridades. No es broma. Lleno de artículos piratas. No seguí grabando porque los locatarios me agredieron por evidenciar la piratería", escribió un usuario.

"En el AIFA ya hubo show de luchadores, espectáculos musicales, ahora hasta tianguis de mezclilla y fayuca, todo, menos vuelos. La 'cuatroté' va", agregó otra usuaria.

"No hay vuelos en el AIFA, pero al menos venta de mezclilla, jaja". agregó otro.

En la "feria" ofertaron sus productos fabricantes de mezclilla de Nextlalpan y Jaltenco, municipios mexiquenses.

Cada año, durante noviembre, se realiza la Feria de la Mezclilla de Nextlalpan, donde productores locales ponen a la venta artículos.

"Porque Nextlalpan también es territorio AIFA", presumió este municipio en su cuenta de Facebook.

"El H. Ayuntamiento y la Presidenta Municipal de Nextlalpan, Lic. Lorena Alameda Juárez, agradecen todas las facilidades (...) para la realización de la primer "Feria de la Mezclilla 2022", en las instalaciones de esta magna obra de nuestro Presidente, Lic. Andrés Manuel López Obrador", agregó.