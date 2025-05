Protesta de Gerardo Fernández Noroña en el Congreso de Chihuahua

El presidente del Senado de la República, Gerardo Fernández Noroña, envió al Congreso de Chihuahua un extrañamiento y protesta por el insulto que le lanzó el coordinador de la bancada del PAN en ese órgano legislativo estatal, Alfredo Chávez Madrid, quien le mentó la madre durante una conferencia de prensa.

En su escrito, Fernández Noroña alegó que el legislador panista no tiene derecho a injuriarlo. "Su agresión es desde la distancia y por ello tiene el agravante de ser absolutamente cobarde. Si estuviésemos en el siglo XIX estaría obligado a retarlo a un duelo. Como estamos en el siglo XXI, mi obligación es repudiar su injuria y manifestar mi reclamo ante el Congreso de Chihuahua, al que yo creo que infama con su presencia y con también su comportamiento".

El presidente del Senado condenó además que el PAN promueva en el estado de Chihuahua una conducta tan deshonrosa. "El diputado local sabe perfectamente que puede ofenderme impunemente. Lo que parece no saber es que el pueblo de Chihuahua lo repudiará. En nuestro país nunca es bien vista la cobardía", subraya en su carta.

Fernández Noroña sostiene que este hecho no es aislado y que el PAN es parte de "una campaña de linchamiento en mi contra por exigir respeto a mi dignidad como ser humano".

"No me doblegarán y mucho menos me harán la menor mella mientras cuente con el apoyo del pueblo de México. Estoy cierto que sus ataques son actos de provocación y de enorme desesperación", recalca.

El presidente del Senado resalta en su escrito que "soy pueblo, a mucha honra, porque surgí del profundo corazón de nuestro pueblo y porque me siento muy orgulloso de ello".

"Ante semejante provocación del diputado local panista, lo que procede es mi repudio a su acción y a la bajísima política que representa. El pueblo tiene derecho a vivir y a ser feliz", concluye y firma "Gerardo Fernández Noroña, que por más que les pese preside la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores".

Este martes, en conferencia de prensa, el coordinador de Acción Nacional en el Congreso de Chihuahua, Alfredo Chávez Madrid, insultó a larga distancia al presidente del Senado, tras criticar que haya obligado a un ciudadano que lo injurió a ofrecerle una disculpa pública.

"Hemos sido respetuosos, en Morena dejaron de ser pueblo para ser nobleza, hoy no se le puede mentar la madre a nadie porque vamos a ser tal vez llevados a una fiscalía. Se lo digo fuerte y claro de parte de los 12 diputados del PAN: le decimos al presidente del Senado que chingue a su madre", soltó el diputado panista.