Fiscalía de Jalisco niega que Madres Buscadoras reportaran crematorio

GUADALAJARA, Jal.- La Fiscalía de Jalisco negó que en diciembre de 2024 el colectivo Madres Buscadoras de Jalisco les haya informado sobre lo que de descubrieron al inspeccionar el Rancho Izaguirre, en Teuchitlán, como lo señaló Ceci Flores, líder de las Madres Buscadoras de Sonora.

"En diciembre de 2024 y enero de 2025 nuestro colectivo Madres Buscadoras de Jalisco entró a hacer búsqueda en el narco-rancho porque un sobreviviente anónimo nos contó todo el dolor que ahí escondían. En diciembre, algunos hornos donde quedaron hechas cenizas muchas vidas aún estaban activos, humeando y desprendían olor a muerte; le avisamos a las autoridades, pero...", escribió la buscadora en sus redes sociales el pasado 10 de marzo, donde además publicó videos y fotografías del lugar y lo que encontraron.

A diferencia de lo que hizo el pasado 5 de marzo el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, en esa ocasión las Madres Buscadoras no removieron la tierra de la que –aseguran– aún salía humo y dieron aviso a las autoridades.

Sin embargo, la Fiscalía señaló que no cuenta con ningún reporte al respecto y que la dependencia actuó de inmediato cuando el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco dio aviso de sus hallazgos en el predio que supuestamente estaba asegurado.

No hay hornos, pero sí huesos calcinados

Tras la revisión realizada este jueves en el rancho con apoyo de instancias federales, la Fiscalía de Jalisco señaló que no se localizaron "estructuras que fungieran como hornos", pero reconoció que se han localizado huesos calcinados.

"Los indicios –particularmente los restos óseos– apuntan a que sí hubo calcinación –el término técnico que utilizan en la investigación es exposición térmica–, pero no dentro de estructuras con función de hornos", precisó la dependencia.

Una fuente cercana a la investigación y que ha estado dentro del predio observando los trabajos señaló que se tiene la hipótesis de que en algún punto se pudo cavar un hoyo para colocar una cama de leña, después el cuerpo de "algún ser vivo" y encima nuevamente leña para quemarlo.

No obstante, explicó que hasta ahora, en los agujeros que hay en la tierra e incluso son visibles en las fotografías aéreas del terreno, se han encontrado restos óseos calcinados y algunos trozos de madera quemada o carbón, pero en ellos no hay rastros de fuego que alcanzara la temperatura suficiente para quemar un cuerpo, pues la arena fina que conforma el suelo debería estar derretida en ciertos puntos.

La Fiscalía del estado corroboró la existencia de habitaciones, baños, cocina, bodegas, un área de adiestramiento táctico y otra de acondicionamiento físico en el rancho, donde ahora se utilizan herramientas tecnológicas, entre ellas drones multiespectrales y térmicos, y técnicas geofísicas como georradar, análisis electromagnético y estudios de resistividad eléctrica para hacer la prospección del terreno; además informó que la FGR ya se encuentra laborando en el sitio.

Fiscalía anticorrupción investiga omisiones

Durante una entrevista con Radio Metrópoli, el fiscal anticorrupción de Jalisco, Gerardo de la Cruz Tovar, indicó que desde el miércoles se inició una investigación sobre cómo se procesó este lugar desde que en septiembre de 2024 la Guardia Nacional llegó al sitio y tras un enfrentamiento a tiros, arrestó a 10 personas, rescató a dos víctimas y localizó a una persona muerta en el interior.

Explicó que hay procedimientos establecidos sobre cómo se debe conservar la cadena de custodia de los indicios y el resguardo del lugar.

"Esta investigación nos va a ir diciendo quién tiene responsabilidades, hay algo muy importante, el rancho no estaba custodiado y es el primer paso para verificar, si verdaderamente se aseguró el rancho o no, porque una cosa es entrar a un lugar y luego salirte e irte dejándolo sin ninguna custodia; es parte de lo que vamos a checar, si el Ministerio Público ordenó o no el aseguramiento", señaló.

De la Cruz consideró que "necesariamente" en este caso hay una responsabilidad de los diversos órganos de gobierno, porque el primer respondiente fue la Guardia Nacional y porque debido a la naturaleza de los delitos también le debió reportar a la autoridad federal y el Ministerio Público estatal le debió de dar vista al Ministerio Público federal.

Señaló que si dentro de la investigación se detecta que hay omisiones por parte de funcionarios federales la dependencia a su cargo no tiene facultades para proceder en su contra, pero sí se puede dar vista a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del gobierno federal.