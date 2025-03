10 cosas que dijo FGR sobre el narcorrancho en Jalisco

Tras dos semanas de inspeccionar el trabajo que hizo la Fiscalía de Jalisco en el narcorrancho de Teuchitlán, la FGR, a cargo del Fiscal Alejandro Gertz Manero, rindió un informe en el que lanzó señalamientos, reveló hechos y, además, prometió justicia.

ATRAE FGR CASO

La FGR decidió analizar la carpeta de investigación que realizó la Fiscalía Jalisco durante seis meses, de septiembre de 2024 a la fecha, tras el hallazgo del rancho Izaguirre, utilizado por el CJNG y ubicado a menos de 60 kilómetros de distancia de Guadalajara.

Tras la revisión, la institución decidió atraer el caso al considerar que hay indicios suficientes para establecer que en el lugar se cometieron delitos de carácter federal.

Asimismo, urgió a la Fiscalía estatal entregarle sus peritajes definitivos y de todas sus actuaciones vinculadas al caso para iniciar la indagatoria.

VISITARÁ GERTZ RANCHO

El Fiscal Gertz e integrantes de la FGR, así como otros ciudadanos, asistirán el 20 de marzo al rancho Izaguirre.

La delegación de la FGR en la entidad pedirá a la Fiscalía Jalisco que abran las instalaciones posterior a las 11:00 horas.

OMISIONES DE JALISCO

Gertz Manero aseguró que la Fiscalía de Jalisco, cuando estaba al frente Joaquín Méndez Ruiz, cometió irregularidades y omisiones en la indagatoria del rancho Izaguirre, ubicado a menos de 60 kilómetros de distancia de Guadalajara.

Dijo que si bien la Guardia Nacional (GN) acudió en 2024 al lugar, la cadena de custodia la tomó la FGE estatal.

Entre las tareas que, dijo, la Fiscalía Jalisco NO realizó, se enlistó:

No hay dictamen definitivo que establezca antigüedad e identidad de restos encontrados, ni análisis físicos y químicos para determinar posibilidad de que cremaban a personas ahí tras asesinatos

Diligencias ministeriales sin rastreo de indicios o huellas de los hechos.

Debido registro e identificación de lo hallado, sobre todo prendas de vestir y calzado abandonados.

Ordenar la inmediata identificación de huellas dactilares ni se procesó debidamente vehículos encontrados.

Intervención inmediata a FGR por delitos de posesión y uso de armas de fuego de alto calibre, y delincuencia organizada

Inspección de forma total y exhaustiva el rancho.

Llamar a declarar al Alcalde de Teuchitlán e investigar al propietario del rancho.

Indagar posible colusión de autoridades.

FUNCIONARIOS EN LA MIRA

Funcionarios de cualquier nivel estarían en la mira de las autoridades por su responsabilidad en las omisiones e irregularidades cometidas en las indagatorias del narcorrancho, según el Fiscal Gertz Manero.

La FGR tiene dos hipótesis a investigar en este caso: omisión en las actividades o colusión con criminales.

Si ese Ministerio Público cometió algún tipo de irregularidad, por supuesto que vamos a ir y hacer todo lo que sea necesario para establecer esa responsabilidad del Ministerio Público, de su fiscal supervisor y de toda la cadena de mando, pero no vamos a ir al revés. Primero vamos a ir con el primer respondiente con el primer responsable y por ese camino", aseveró Alejandro Gertz Manero.

¿CAMPO DE EXTERMINIO O DE ADIESTRAMIENTO?

La institución confirmó que restos humanos fueron hallados en el rancho; sin embargo, todavía no se puede afirmar que el lugar era utilizado como un campo de exterminio o de adiestramiento hasta que se lleven a cabo peritajes sobre procesos crematorios.

No hay todavía un dictamen concluyente en ese sentido. Sí encontraron restos, eso es muy importante. Sí encontraron una serie de osamentas, pequeños trozos de osamenta, el dictamen que nos hace llegar la Fiscalía del Estado no nos garantiza la credibilidad y las características específicas de esos restos óseos. Pero de que los encontraron, los encontraron", afirmó Alejandro Gertz Manero.

DESCARTAN OTRO AYOTZINAPA

El Caso Teuchitlán se aseguró que no será 'otro Ayotzinapa', en donde se genere una versión oficial para ocultar los hechos.

El Fiscal descartó que, como ocurrió en la FGR durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, se oculte lo que se encuentre en el narcocampamento.

OBLIGADOS A RECIBIR PRUEBAS

La FGR aseguró que está obligada por ley a recibir cualquier información de madres buscadoras o ciudadanos sobre el narcorancho.

Cualquier persona física o moral que quiera y pueda aportar pruebas, establecer cualquier hipótesis válida con la debida capacidad de prueba, debe de ser aceptada", señaló Alejandro Gertz Manero.

'LA VERDAD SALDRÁ'

El Fiscal Gertz aseguró que es tal la cantidad de evidencia en el narcorancho que, incluso con las fallas de la Fiscalía estatal, la 'verdad' se dará a conocer en el País.

POLICÍAS SEÑALADOS

Una de las víctimas que estuvo en el narcorancho relató a la Fiscalía de Jalisco que policías municipales de Tala, un municipio aledaño, lo llevaron obligado al lugar.

Eso lo dicen los propios testigos, no lo digo yo, y también existen esos casos locales, y de esos tres policías, uno está detenido, el jefe de la Policía y los otros tienen órdenes de aprehensión, no sé por qué no los han detenido", dijo Alejandro Gertz Manero.

¿Y LOS RESULTADOS?

La FGR no dio un periodo concreto para informar sobre el resultado de los peritajes.

En el momento que tomamos posesión del caso, hacemos requerimientos periciales, peritos nos dicen tiempo que se tardan", dijo Alejandro Gertz Manero.