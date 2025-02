Tiktoker rusa pide a Sheinbaum nacionalidad como regalo de cumpleaños

Las redes sociales han sido testigo de una petición poco convencional que ha captado la atención de millones de usuarios. La influencer rusa Lubasha, famosa en TikTok por su carisma y contenido relacionado con México, ha solicitado a la presidenta Claudia Sheinbaum su nacionalización como regalo de cumpleaños.

Su video ha alcanzado más de tres millones de reproducciones en la plataforma y ha generado una ola de reacciones por parte de sus seguidores.

En su video, Lubasha expresó su profundo amor por México, asegurando que desea convertirse en ciudadana mexicana. Para reforzar su solicitud, demostró su compromiso con el país al interpretar una parte del Himno Nacional Mexicano.

"Y la verdad es que me aprendí el Himno Nacional de México, escuchen: 'Mexicanos al grito de guerra'", dijo la tiktoker antes de hacer un llamado a sus seguidores para que compartieran la publicación con el fin de que su mensaje llegara hasta la mandataria.

Lubasha, quien se ha ganado el corazón de muchos mexicanos con su contenido y entusiasmo por la cultura del país, busca con esta petición hacer oficial su vínculo con México. Su propuesta, aunque poco común, ha sido recibida con una mezcla de apoyo, humor y curiosidad por parte de la comunidad en redes.

El video de la influencer ha desatado una avalancha de comentarios, muchos de ellos llenos de humor y afecto. Usuarios de TikTok han respondido con frases como: "Quiero que lo cantes todo, si no, no hay papeles", "Los cambiamos por Ángela Aguilar", "Lubasha, hermana, ya eres mexicana" y "Un mexicano no necesita papeles, tú tranquila, ya eres mexicana".

Otros han resaltado el impacto positivo de la influencer y la manera en que ha logrado conectar con el público mexicano. Su espontaneidad y autenticidad han sido clave para que los usuarios la reciban con tanto entusiasmo, convirtiéndola en un ejemplo de cómo las redes sociales pueden ser un puente entre culturas.