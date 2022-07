Al INE "ya lo van a desaparecer los diputados": Adán Augusto

El funcionario federal estuvo en Aguascalientes para hablar ante académicos, empresarios y políticos sobre la reforma electoral y al ser cuestionado sobre el proceso electoral con miras al 2024 refirió que no podía dar declaraciones sobre sus aspiraciones políticas porque la ley le prohíbe hacerlo en horario de trabajo.

Aseguró que los consejeros del INE buscan sorprenderlo fuera de lugar, pero "no van a poder", y anticipó que, si ello ocurriera y lo corren, ya no importa, pues los diputados de Morena y aliados votarán a favor de la reforma electoral impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Dicha reforma, según el propio mandatario, no pretende desaparecer al INE, sino transformarlo, reducir el número de consejeros y que estos sean elegidos por voto ciudadano.

Sin embargo, al referirse en el encuentro en Aguascalientes a sus aspiraciones, López Hernández soltó:

"Eso vamos a tener que hablarlo el día domingo, porque la ley prohíbe que en días de semana o cuando uno esté desempeñando el cargo público (se hable de eso). Nada más porque me están grabando, si no les hablara con más franqueza (...) Pero bueno, si me corre el INE no importa, porque ya lo van a desaparecer los diputados".

El titular de Segob señaló que la mayoría de los mexicanos está en desacuerdo con que México tenga los procesos y consejeros electorales "más caros del mundo".

"Los mexicanos están cansados de que somos uno de los procesos electorales más caros del mundo", subrayó.

"No nos andamos peleando como perros y gatos"

CANDIDATURA 2024

Y en cuanto a la disputa por la candidatura presidencial del Morena, que lideran la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, y el canciller Marcelo Ebrard, el funcionario federal aseveró que no hay confrontaciones que puedan dividir a la 4T.

"No nos andamos peleando como perros y gatos, más allá del nombre hay que contribuir al legado que nos está dejando el presidente Andrés Manuel López Obrador", dijo.

Fue más allá al señalar que "hoy parece irreversible el resultado de la elección presidencial del 2024? a favor de la 4T, y atajó: "Más allá de que se llame Claudia, Marcelo, Adán, Pedro o Juan, no es un asunto personal sino colectivo, en un ejercicio conjunto".

En cuanto a la victoria del PAN en Aguascalientes, López Hernández ofreció hacer talacha en el estado si es necesario para consolidar la 4T, y ante la excandidata de Morena a la gubernatura, Nora Ruvalcaba, y de los liderazgos de ese partido, Arturo Ávila y Aldo Ruiz, vaticinó que el movimiento va a gobernar ahí más temprano que tarde.