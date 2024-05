INE negocia instalación de 100 casillas por resistencia de pobladores

CIUDAD DE MÉXICO.- El consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), Martín Faz, señaló que hay alrededor de 100 casillas de las más de 170 mil que habrá en la jornada electoral, donde se está "negociando" su instalación, debido a temas con pueblos originarios y condiciones de seguridad entre otros; pero puntualizó que se pueden buscar otras ubicaciones, por lo que la cifra puede variar al día de la elección.

Indicó que no hay casos donde el crimen organizado esté impidiendo la instalación de casillas y descartó que exista un "boicot" de estos grupos a las elecciones.

El consejero Faz, presidente de la Comisión de Organización y Capacitación Electoral, detalló que esta situación ocurre principalmente en los estados de Chiapas, Michoacán, Oaxaca.

Expuso que en algunos casos hay resistencia a instalar casillas "por demandas comunitarias que no han sido atendidas o por las presidencias municipales o por los gobiernos locales".

En otros casos, hay algunas situaciones de inseguridad, pero señaló que "no tenemos elementos que apunten a que haya una obstaculización directa a la instalación de casillas por motivos de inseguridad directa. O sea, amenazas de grupos de crimen organizado que digan no vamos a dejar instalar casillas".

Sostuvo que los 300 consejos distritales están valorando si este centenar de casillas se puede instalar donde tenían previsto inicialmente, o pueden hacerlo en otra ubicación.

"Me gustaría dejarlo en claro porque no hay como un, digamos de esa manera, un boicot del crimen organizado a la realización de elecciones, no hay", apuntó.