Sábado de Gloria en Chiapas. Queman Judas de Jesús Malverde

Indígenas tzotziles quemaron a un Judas, como parte de las celebraciones del Sábado de Gloria, con la figura de Jesús Malverde, personaje que es adorado por grupos criminales, al que le rezan para protección.

En el centro de San Juan Chamula, los tzotziles pasearon en hombros al personaje vestido con pantalón de mezclilla, camisa de manga larga, sombrero y unas botas tipo vaquero, que según lugareños tuvo un costo de tres mis pesos.

El Judas, que es costumbre quemar en la tarde de Sábado de Gloria, fue paseado por la plaza central del poblado ante el azoro de turistas nacionales y extranjeros que se encontraban en el lugar, aunque algunos no repararon en el personaje que cargaron los chamulas.

Varios adolescentes y niños corrieron alrededor de los chamulas con chuj (cotón de lana blanca) que eran los encargados de realizar el recorrido en medio de nubes de incienso.

Al finalizar el recorrido, los chamulas colgaron al Judas en la puerta principal del templo donde veneran a su santo patrón San Juan y otros santos no reconocidos por la Iglesia católica.

Desde hace varios años, los chamulas están ligados al Cártel de Sinaloa, pero tienen su propia organización local que es conocida como el Cártel de Chamula, que dirigen tzotziles que se mueven en camionetas de lujo y con séquitos de armados.

En varias ocasiones los chamulas han ostentado poseer armamento de alto poder como fusiles de asalto, ametralladoras .50 y otro tipo de armas, así como vehículos de lujo de fabricación europea.

Los tzotziles han filmado películas caseras con temas del narcotráfico, mientras que grupos musicales cantan sus propios narcocorridos: "No nada más en Durango existen hombre chingones, en el estado de Chiapas también hay vatos cabrones, usan botas y sombreros y traen sus buenos fogones. No le temen a la muerte y mucho menos al diablo, cuando se quieren matar, se matan como los perros, y no se rajan con nadie, de Chamula y de Durango..."