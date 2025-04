Incumplen permisos de venta de mascotas

La promesa de cambiar progresivamente los giros de locales en el mercado de Sonora, en la alcaldía Venustiano Carranza, para eliminar la venta de animales no se ha cumplido.

REFORMA realizó un recorrido por el inmueble y constató la venta de animales muertos y vivos, entre pollos, perros, erizos, gallinas de guinea y axolotes.

Gran parte de los ejemplares se encuentran bajo condiciones de hacinamiento, en cajas y jaulas, pese a que desde 2021, tras un incendio en el mercado, la entonces Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, afirmó que era necesario reorientar los giros.

Para julio de 2022, la Alcaldesa Evelyn Parra afirmó en el Congreso que 12 locales dejaron de vender animales y cambiaron su giro. Consultada respecto a la actualización de estas modificaciones, la demarcación no respondió.

"Están sanos, es del original, tiene dientes y todo, te entrego un perrito sanito, gordito, todo", aseguró una vendedora que ofrecía, desde los 5 mil pesos, cachorros de pug, maltés mini, San Bernardo, yorkshire, entre otros, que permanecían acostados sin moverse, a veces unos sobre otros.

Los vendedores establecidos ofrecen a los animales desde los 10 pesos y hasta por decenas de miles de pesos con facilidades de pago en efectivo o con transferencias y en caso de pago con tarjeta bancaria con comisiones de tres a seis por ciento.

"Comieron bien, por eso están así, pero son bien juguetones, no están enfermos", explicó otro vendedor mientras golpeaba las jaulas y sacudía a los animales para despertarlos.

Una cabrita permanecía encerrada en un espacio de menos de un metro cuadrado entre gallos, palomas, pericos y gallinas de guinea, al lado de conejos, erizos y ratones.

Mientras que en pasillos que ofrecen productos para brujería se observó a animales muertos colgados.

"Para cualquier trabajo, la gallina negra, qué busca, la cabra, el incienso, su vela curada", decía una vendedora.

´CALLAS O TE VAS´

La venta de animales en el Mercado Sonora se ha convertido en un negocio próspero, en el que comerciantes encontraron la forma de burlar las inspecciones de las autoridades y evitar que se documenten las condiciones bajo las que se encuentran.

Fuentes explicaron a este diario que hay funcionarios de dependencias capitalinas, federales y de la misma Alcaldía que alertan a los comerciantes sobre los operativos, lo que les da oportunidad de ocultar especies especies prohibidas o ejemplares que se encuentran en malas condiciones.

Beatriz Vanda, especialista de la UNAM en Medicina Veterinaria y Zootecnia, expuso que estas redes de protección han permitido que los vendedores sean sancionados.

Remarcó que las autoridades son limitadas por la misma ley, pues los verificadores realizan revisiones superficiales y, al no encontrar casos en flagrancia, no aplican sanciones. "Cuando alguien dice ´es que en este lugar hay un delito de maltrato´, los inspectores que han ido tendrían que encontrarlos in fraganti, pero empiezan a dar el pitazo entre los puestos y entonces los animales que están mal los esconden en trastienda.

"O bien, en la parte como de abajo, porque todos tienen como un doble sótano y es ahí donde tienen o los animales más caros o los animales prohibidos para vender y, entonces, si los inspectores no llegan con una orden de cateo a cierto puesto ellos no pueden entrar, tendrían que llegar con la orden de un juez para que los dejaran", explicó.

Mientras que autoridades y activistas enfrentan amenazas por parte de los comerciantes, lo que dificulta recabar pruebas.

"La gente es muy agresiva, cuando, tanto activistas llegan con cámaras escondidas como cuando inspectores llegan también así, hacen rueditas y le sacan los puñales y les dicen ´o callas o te vas o vas a ver, porque aquí hay amigos nuestros y estás rodeado´.

"Entonces, por un lado amedrentan a los inspectores y, por otro lado, los inspectores tienen un margen de actuar muy limitado", enfatizó Vanda.

Los trabajadores de este mercado advierten que no está permitido grabar a visitantes que sacan su celular, que se acercan a las jaulas o intentan ver al interior de los puestos.

¿CIUDAD ANIMALISTA?

Ante esta situación, la activista y divulgadora científica, Lucía Hernández, reprochó la inacción de las autoridades ante la venta de animales.

"El Mercado de Sonora sigue vendiendo animales en total impunidad. Se venden vivos para sacrificios, se trafican pieles, cabezas, patas, plumas y especies disecadas a la vista de las autoridades.

"La vida de muchos animales termina solo para ser usada en un ritual. En la CDMX, que presume ser una ´ciudad animalista´, pero el tráfico de fauna y la venta ilegal de animales continúan sin freno", compartió.

Reprochó que desde la Jefatura de Gobierno no se han llevado a cabo operativos en el inmueble.

"Clara Brugada, jefa de gobierno, permite esta actividad ilegal. No hay operativos ni vigilancia. Ana Villagrán, titular de Agencia Atención Animal, en casi seis meses no ha coordinado ni una sola visita con Profepa al Mercado de Sonora o con la Brigada de Vigilancia Animal para detener estos delitos", añadió.