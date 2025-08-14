Se pone México de moda; llegan 47.4 millones de visitantes y 23.4 millones de turistas en primer semestre de 2025

Ciudad de México

El Mañana/Staff

El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Turismo, informó que de enero a julio de este 2025, se registró la llegada de 47.4 millones de visitantes internacionales, lo que representa 13.8 por ciento más respecto al mismo periodo en 2024, además de que también llegaron 23.4 millones de turistas, un incremento del 7.3 por ciento, adicional a ello, el gasto de visitante fue de 18 mil 681 millones de dólares, un aumentó del 6.3 por ciento más que el año pasado.

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que los indicadores turísticos demuestran que México está de moda, además destacó que en el país hay muchos tipos de experiencias como el turismo comunitarios, ecoturismo, así como el turismo rural, cuyos recursos se distribuyen en la propia comunidad.

"41.7 millones de enero a julio de 2024 y de enero a julio 2025, 47.4 visitantes, y turistas que ya se quedan más tiempo en México, esa es la diferencia, de 21.8 a 23.4 y el gasto de los visitantes aumentó, como bien dice Josefina (secretaria de Turismo), México está de moda", resaltó.