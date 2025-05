Rechazan docentes aumento

Maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) rechazaron el incremento de 9 por ciento salarial que anunció la presidenta Claudia Sheinbaum, al afirmar que continuarán exigiendo un alza de 100 por ciento.

No, definitivamente no. El año pasado con las movilizaciones logramos el 14, hasta 16 por ciento; entonces, desde luego que no estamos de acuerdo con ese incremento salarial, sobre todo si lo traducimos en que la gran mayoría de los compañeros de las escuelas que tienen sólo una plaza ganan alrededor de 7 mil pesos quincenales". Francisco Bravo Exdiregente del CNTE

El director de la Escuela Primaria "Leonardo Bravo", ubicada en la alcaldía Gustavo A. Madero, precisó: "Si tú haces la cuenta de los 7 mil pesos por 9%, en realidad es un incremento raquítico, limitado, que no alcanza para resolver las necesidades de los maestros".

Explicó que el mayor aumento salarial se obtuvo con el expresidente priista, Carlos Salinas: "En 1989, cuando salimos a las calles miles de maestros en todo el país, logramos un incremento de 25%. Rompimos el tope salarial de aquel entonces", indicó.

Detalló que una gran mayoría de los profesores no tiene casa propia, por lo que rentan, y un alza salarial de 9 por ciento no alcanza para nada: "Una renta de las más bajas oscila entre 6 y 10 mil pesos mensuales. Si un maestro ganara 14 mil pesos quincenales, apenas con eso alcanzaría", insistió.

Unos 15 mil maestros de la CNTE marcharon del Ángel de la Independencia al Zócalo de la Ciudad de México, donde instalaron ayer un plantón.

Bajo una temperatura que alcanzó 32 grados, los maestros portaron mantas con sus exigencias y gritaron: "¡Diputado tarado, si fueras jubilado, la Ley del ISSSTE no hubieras aprobado!", " ¡Aquí y ahora, con la Coordinadora!", "¡Salario de intendente para el Presidente, salario del profesor para el gobernador!".

No se registraron incidentes en la marcha, que fue la primera de muchas que realizará la CNTE en la capital del país en los próximos días.

"Eso lo irá definiendo la asamblea nacional, que se va a declarar permanente. Todas las tardes-noches habrá asamblea en la que se tomarán las determinaciones conducentes y las acciones a realizar diariamente", puntualizó Bravo.

Pedro Hernández, secretario de la Sección 9 y director de la Escuela Primaria "Centauro del Norte", externó que no aceptarán migajas y que tanto el plantón como el paro indefinido de labores, que a partir de este viernes dejará sin clases a millones de niños y adolescentes, no se levantará hasta que vean voluntad política por parte del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

"Hoy tal vez algunos elegidos estarán con la Presidenta celebrando el Día del Maestro. Nosotros estamos aquí en la calle y estaremos en el plantón en el Zócalo de la Ciudad de México, porque las demandas no están resueltas. Queremos señalar que es mentira, nada está resuelto, sólo son promesas", dijo.

Arremete SNTE por paro nacional

En el evento del Día del Maestro, Alfonso Cepeda, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), se expresó contra un paro de labores y dijo que no coinciden con los métodos de lucha del magisterio disidente.

Al momento que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) instala un plantón en el Zócalo e inicia un paro de labores, el titular del SNTE lanzaba los reclamos en el evento ante la Presidenta Claudia Sheinbaum.

Cepeda agregó que las acciones de la Coordinadora afectan a los estudiantes.

"A las compañeras y compañeros que impulsan medidas como el paro de labores, les decimos con respeto, pero con firmeza: entendemos su indignación, coincidimos con sus demandas, pero no compartimos sus métodos de lucha", sostuvo.

"¿Por qué? Porque afectar a nuestros estudiantes, más que una medida de presión sobre el Gobierno, es más una herida a nuestras comunidades educativas".

"Nosotros creemos en la fuerza de la organización, no en la imposición, creemos en el diálogo estratégico, no en la confrontación. Cuando negociamos no claudicamos, transformamos".

"Cada conquista en la mesa de diálogo desde aumento salariales y en prestaciones desde condiciones laborales, como la basificación hasta el retiro de la iniciativa de reforma del ISSSTE, son prueba de ello"

El líder del SNTE afirmó que el gremio está construido con unidad y que las diferencias no deben dividir.

"Este sindicato se construyó con pluralidad y unidad. Las diferencias no deben dividirnos, sino hacernos mejores", expresó.