INE aplicará cambios de reforma electoral: Córdova

El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, afirmó que instrumentarán los cambios previstos en el Plan B de la Reforma Electoral una vez que entre en vigor para que sus detractores no tengan pretextos para "perseguirlos" ni denunciarlos.

Córdova Vianello advirtió que podrían detonarse denuncias penales y administrativas, cómo ha ocurrido, porque "el poder no tiene empacho de ejercer todos los mecanismos del poder para ejercer persecución y hostigamiento".

"En el momento en que se publique esta segunda parte del plan B, va a entrar en vigor y por lo tanto el INE tendrá que acatar lo que dice la ley, pero en ejercicio de sus atribuciones constitucionales lo vamos a llevar ante la Suprema Corte de Justicia en una segunda controversia constitucional", subrayó al término de un seminario en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.

"No vamos a darle gusto a quienes están esperando que nosotros incumplamos la ley. Le dejamos la prerrogativa y el monopolio de la violación de las leyes a otros. El INE no va a ser igual, no somos iguales", aseguró.

En entrevista con medios de comunicación, dijo que se está analizando la creación de una comisión encargada de implementar la reforma.

"En esta historia alguien tiene que actuar con responsabilidad. El Ejecutivo no ha actuado con responsabilidad por las iniciativas que se aceptaron, incluyendo el plan B. El Legislativo ha actuado con profunda irresponsabilidad", señaló.

Apuntó que entre los cambios se prevé la destitución inmediata del Secretario Ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo, la cual también será acatada mientras se presentan los recursos jurídicos correspondientes.

CELEBRA RESOLUCIÓN DEL TEPJF SOBRE PARIDAD

Por otra parte, Lorenzo Córdova celebró la decisión del Tribunal Electoral para que la quinteta de aspirantes a la presidencia del INE esté conformada por mujeres.

"Me parece bien. Hoy tenemos un INE paritario. El consejo general del INE está integrado por cinco consejeras, cinco consejeros y la presidencia"

Recordó que el entonces IFE fue presidido temporalmente por María Marván, como parte de un periodo de presidencia rotatoria.

"Lo más importante, dado que hoy es tiempo de los tribunales, hay que resaltar que a los tribunales se les respeta", subrayó.