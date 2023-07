Inai da una serie de recomendaciones para cuidar datos personales

CIUDAD DE MÉXICO.- Para no ser blanco de ilícitos, como suplantación de identidad, fraude, chantaje y extorsiones, durante el periodo vacacional, se debe evitar publicar en redes sociales información sobre planes de viaje, fotografías, videos y/o la ubicación en tiempo real, recomendó el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

Lo anterior, debido a que esa información puede servir para causar daño al patrimonio, familia o a la persona titular de los datos personales, además de que evidencia su ausencia de su domicilio o trabajo.

Además, es importante estar atento del manejo de la información personal, no sólo durante la entrega de ésta a prestadores de servicios o bienes, sino posteriormente a haberlos contratado, usado o pagado.

Tampoco es recomendable llevar todas las identificaciones y tarjetas bancarias durante los viajes; basta con una identificación y las tarjetas de pago necesarias, para minimizar el daño en caso de robo o extravío de las mismas.

También debe cuidarse la correspondencia y la entrega de paquetería, ya que contiene datos personales visibles. Se sugiere contar con un buzón de correo o pedirle a una persona de confianza que recoja la correspondencia durante el tiempo de ausencia, ya que ésta puede ser utilizada para robar información personal.

Establecer medidas de seguridad en los dispositivos móviles habilitando las configuraciones de seguridad que cada dispositivo móvil proporciona, tales como bloqueo por contraseña, borrado remoto, cifrado, respaldo de la información y autentificación en dos pasos.

Desconfiar de las redes WIFI públicas, ya que quien las administra puede monitorear la información sensible, privada o confidencial que por ahí se transmita. No acceder a las cuentas protegidas a través de usuario o clave si no es estrictamente necesario. Evitar el uso de la banca electrónica al estar conectado a estas redes.

Utilizar la opción de ventana de incógnito del navegador. Esta opción evita que se almacenen datos en la computadora o dispositivo con internet, ya que al cerrar las ventanas se descarta el historial de navegación, así como la información ingresada en formularios, cookies y los datos de los sitios visitados.

Finalmente, en caso de necesitar información para ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición (ARCO), cualquier persona puede acudir al INAI y consulta en esta liga https://home.inai.org.mx/?page_id=3374 el proceso para ejercerlos y en esta otra http://abcavisosprivacidad.ifai.org.mx/ se encuentra el ABC de los avisos de privacidad.