Heridos tras colapso de estructura metálica en IMSS Bienestar de Veracruz

Estructura metálica del IMSS Bienestar colapsa por fuertes lluvias

Miércoles, 6 de agosto de 2025 18:27 | Estados | VERACRUZ-ACCIDENTE

VERACRUZ, Ver.- Las fuertes lluvias que se registraron en la zona conurbada de Veracruz-Boca del Río, provocaron que una estructura metálica de una unidad de salud del IMSS Bienestar colapsara y cayera sobre cuatro personas, quienes resultaron heridas.

Los hechos ocurrieron en la Unidad de Salud IMSS-Bienestar del fraccionamiento El Coyol del puerto de Veracruz.

Los informes señalan que se desprendió un pasante de agua que cayó sobre un grupo de personas que se encontraba en el lugar esperando ser atendidos.

Cuatro personas quedaron heridas, una de ellas de gravedad, por lo que fue trasladada al Hospital General de Zona No. 71 del IMSS.