Protestan en el IMSS Bienestar de Oaxaca por retraso en jubilación

Las autoridades del IMSS Bienestar en el estado de Oaxaca llevan más de dos meses sin entregar la "hoja única" a alrededor de 100 trabajadores y trabajadoras del sector salud, la cual es un documento obligatorio y necesario para continuar con su proceso de jubilación ante Pensión ISSSTE.

Soledad García Estrada, enfermera con 50 años de servicio en el Hospital General "Dr. Aurelio Valdivieso", explicó que a partir de julio de 2024 iniciaron con los trámites para retirarse y pensionarse.

El primer paso, detalló, fue realizar la prejubilación. En esta etapa sí se cumplió con el pago de los tres meses de salario; pero, a partir de todo, el proceso ha sido engorroso y con engaños con los cuales apreciaron la desorganización con la que opera el IMSS Bienestar.

Lo anterior, porque después de los tres meses fueron dadas de baja y se les dejaron de pagar sus salarios, mientras que el trámite de su jubilación está detenido por la falta de ese documento; pero además, dijeron que está en riesgo su retiro porque sólo cuentan con seis meses para concluir el trámite.

La enfermera García Estrada denunció que en julio del año pasado fueron transferidos de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) al IMSS Bienestar, sin ser consultados y, ante el "desastre" que advertían en el sector salud, decidieron iniciar su proceso de jubilación; pero se han encontrado con este obstáculo en el que ningún autoridad se quiere hacer responsable. "Si hubiéramos sabido, nos hubiéramos jubilado antes", expresó.

"Han pasado siete meses", agregó, "de que fuimos transferidos al IMSS Bienestar y no es posible que hasta este momento no cuenten con los formatos para que podamos jubilarnos. Basta con que a la hoja le cambien el logo de Secretaría de Salud por el IMSS Bienestar, pero están perdidos con su ego".

Durante una protesta en la fuente de las Ocho Regiones en la ciudad de Oaxaca, dijo que han acudido a las oficinas del IMSS Bienestar que se encuentran en el Hospital de la Mujer con el objetivo de hablar con la coordinadora Soledad Zárate, pero les impiden el acceso.

"Nos dieron un correo electrónico y números de teléfono para hacer una cita con Soledad Zárate, pero nunca responden. Ya fuimos a la Ciudad de México y tampoco obtuvimos respuesta, y nos mandan de regreso. Aquí en Oaxaca nadie resuelve, nos traen a puras vueltas y con puros engaños", denunció.

La falta de la "hoja única" no sólo ha afectado su proceso de jubilación, sino también ha impactado en sus ingresos porque desde hace dos meses no reciben ningún salario y Pensión ISSSTE no pagará el retroactivo, y en el derecho de acceso a la salud, porque no tienen forma de comprobar que continúan siendo derechohabientes del ISSSTE.