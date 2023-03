Va PAN contra Taddei y Montaño por ligas con Morena

COMUNICADO

Marko Cortés, líder nacional del blanquiazul, explicó en un comunicado que se impugnará la idoneidad de Guadalupe Taddei, insaculada para presidir el Instituto Nacional Electoral, y a Jorge Montaño Ventura, insaculado como consejero electoral.

"Impugnaremos por su falta de idoneidad, ya que claramente no cumplen con ese requisito constitucional, porque tienen claros vínculos con Morena, tanto familiar como políticamente", detalló el dirigente.

Para el PAN, las designaciones de Arturo Castillo Loza y Rita Bell López Vences cumplen con los requisitos de experiencia, idoneidad e imparcialidad para ocupar el puesto de consejero del Instituto Nacional Electoral.

"Reconocemos que Guadalupe Taddei Zavala, quien fue insaculada como presidenta del INE, tiene experiencia electoral, pero también señalamos que es completamente inaceptable que quien pretenda presidir nuestro árbitro electoral esté claramente ligada a Morena", puntualizó Marko Cortés.

En opinión del dirigente, "la falta de un amplio consenso de al menos dos terceras partes de la Cámara de Diputados, llevando irresponsablemente a nuestra democracia a la tómbola después de un proceso de selección amañado, busca dar un duro golpe a la democracia en México, que primero con el Instituto Federal Electoral y hoy con el Instituto Nacional Electoral habían permanecido con independencia del Poder Ejecutivo, con elecciones limpias y transparentes".

"Lamento que por primera vez, en nuestro sistema democrático, no se haya logrado un amplio consenso de las fuerzas políticas en la construcción del árbitro electoral y, por el contrario, se atente contra los procesos democráticos de manera descarada y abierta", planteó.

Cortés resaltó "la cerrazón al diálogo y al entendimiento por parte del gobierno y de su partido durante todo el proceso de selección para alcanzar los acuerdos y consensos necesarios, como es deseable en un régimen democrático".

"Desde un inicio, advertimos que la mayoría de las propuestas del Comité Técnico de Evaluación para Consejeros del INE, estaban estrechamente ligadas al gobierno y a Morena. De ahí que la Comisión Permanente Nacional del PAN aprobara por unanimidad manifestar su absoluto rechazo al proceso de selección realizado por el Comité Técnico de Evaluación, respecto a los nombramientos de las propuestas de la presidencia y consejerías del INE".

"Esto en razón de la parcialidad, el desaseo del proceso, la falta de idoneidad de diversos perfiles por falta de conocimiento en materia electoral, estrechos vínculos con Morena y parentesco con funcionarios gubernamentales, dentro de las quintetas que fueron remitidas a la Cámara de Diputados".

"Una vez más quedó claro que a López Obrador, su partido y a sus legisladores no les importó la opinión de destacados juristas, académicos, periodistas, partidos de oposición y ciudadanía en general que participó en noviembre del año pasado y febrero de ese año en las marchas multitudinarias realizadas en todo el país para exigir respeto a nuestra democracia".

Esos grupos de mexicanos, advirtió, no le importan al Presidente, ni los escucha.

De acuerdo con Acción Nacional, México hoy más que nunca necesitaba de consejeros electorales completamente imparciales para garantizar elecciones, libres, transparentes y limpias.

"La verdadera intención de López Obrador es mantenerse en el poder tras el trono y esto será su testamento político que pretende imponer a su sucesor para acabar con los órganos autónomos y doblegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación", indicó.

"México necesita consejeras y consejeros profesionales, independientes y neutrales para manejar elecciones. Por ello, seguiremos luchando hasta las últimas consecuencias, incluso en organismos internacionales, para llevar nuestra denuncia a fin de que se respete al INE y a nuestra democracia".

Esta mañana, el Presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que conoce a la familia de la nueva presidenta del INE, Guadalupe Taddei, y afirmó que es una mujer honesta, incapaz de actuar como el titular saliente del órgano, Lorenzo Córdova.

En la conferencia mañanera en Palacio Nacional, el Mandatario tronó cuando se le preguntó por la cercanía de Taddei a la 4T, aceptó conocer a la familia de nueva presidenta del INE y rechazó que este organismo vaya ser "tomado" por Morena.

-¿Qué opina que la nueva presidenta del INE es cercana a la 4T?, cuestionó REFORMA en la conferencia mañanera en Palacio Nacional.

"Pues ya lo que dice el REFORMA, tu periódico, no les gusta a los conservadores nada, nada que se proponga de parte nuestra le gusta a los conservadores", respondió.

-¿Pero a usted le gusta?, se le insistió.

"A mí sí, me parece muy bien, es que lo que no les gusta ustedes, a mí sí me gusta", dijo.

-¿Por qué le parece bien?

"Porque es una mujer experimentada, vean su trayectoria, ¿no puedes poner ahí quién es la señora Taddei, la joven Taddei? No la conozco, eh, conozco a su familia, eso sí", reconoció.

"Y sí, son gentes progresistas y demócratas y gente honesta, nada que ver con el conservadurismo que defiende REFORMA. Porque los conservadores que defienden ustedes son muy hipócritas y muy corruptos", expuso.

-¿Pero no se cae en lo mismo Presidente?, se le preguntó.

"No, no, no, porque tiene profesionalismo, es honesta, incapaz de actuar como el presidente que está saliendo (Lorenzo Córdova), es una mujer íntegra, pero además fue examinada por una comisión del Congreso y por si fuese poco, es producto de un sorteo, es lo más transparente que puede haber".

-¿El INE no termina tomado por Morena?

"No, no, no, no se preocupe, para nada, y 'el INE no se toca'", ironizó.

Taddei, quien fue elegida por insaculación la madrugada del viernes, es tía del director de la empresa LitioMx, Pablo Daniel Taddei, quien es hijo de Jorge Luis Taddei, delegado de Bienestar en Sonora y primo de la ahora presidenta.

También es tía de la diputada local de Morena, Ivana Celeste Taddei, y de Jorge Carlos Taddei, ex director regional en la Comisión Nacional de Áreas Protegidas.