Rechazan proyecto que propone amparar a Uber contra impuesto de 2%

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó el proyecto del ministro Alberto Pérez Dayán, que propone amparar a Uber contra el impuesto del 2% que el gobierno de la Ciudad de México impuso a las plataformas digitales por intermediar en la entrega de alimentos y mercancías.

Por tres votos en contra y dos a favor, la Segunda Sala determinó retornar el asunto a la ministra Lenia Batres Guadarrama, para que elabore un nuevo proyecto de sentencia sobre el caso, con el criterio de la mayoría.

Cabe destacar que los ministros no se pronunciaron sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del cobro del impuesto impulsado por el Congreso de la Ciudad de México durante la pandemia por Covid-19.

El ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien se incorporó a la sesión para desempatar el asunto, se pronunció en contra del proyecto y consideró que el cobro del impuesto no se encuadra como derecho.

"No obstante eso, me parece que existen agravios por estudiar, toda vez que el proyecto parte de la premisa de que estamos ante un derecho y, por lo tanto, si bien estoy en contra no me pronuncio en este momento sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del cobro".

En consecuencia, el asunto fue turnado a la ministra Lenia Batres Guadarrama.

El Artículo 307 TER del Código Fiscal de la Ciudad de México, establece una cuota por concepto de aprovechamiento a pagar por la intermediación, promoción o de facilitación digital a través de plataformas informáticas, que permite a los usuarios contactar con terceros oferentes de bienes, para la entrega o recepción de paquetes alimentos o cualquier tipo de mercancía en territorio de la Ciudad de México, justificado en el uso y/o explotación de su infraestructura.