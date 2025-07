Juan Manuel Muñoz Luévano acusa a Policía estatal de proteger huachicol en Coahuila

El gasolinero Juan Manuel "El Mono" Muñoz Luévano, sentenciado en Estados Unidos por lavado de dinero de Los Zetas, se deslindó ayer del caso de los 15 millones de litros de hidrocarburos asegurados en Ramos Arizpe y afirmó que la Policía estatal de Coahuila es la que protege el contrabando de combustible en la entidad.

"Me han estado pegando", dijo en entrevista con REFORMA. "No sé si es la competencia, no sé si es el Gobierno de Coahuila. Ahí está secuestrado el Estado por estos policías, los Jaguares".

Muñoz fue detenido en 2016 en España y acusado de ser operador financiero de Los Zetas en Europa.

En 2019, fue extraditado a Texas, donde se declaró culpable de lavado de dinero y de operar para el crimen organizado, convirtiéndose luego en testigo protegido.