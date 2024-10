Minimiza ONU Turismo impacto de violencia en México

El secretario general de la ONU Turismo, el máximo organismo del sector a nivel global, Zurab Pololikashvili, sostuvo que la cifra de asesinatos récord y el clima de violencia en diversos destinos turísticos registrados en México durante el Sexenio de Andrés Manuel López Obrador no generaron afectación al turismo que recibe el País.

"La seguridad, para mí, está en los números. ¿Cuántos millones de turistas llegan a México? México siempre ha estado en el top cinco en los últimos 40 años y los números dicen que México no es peligroso, si no no vendrían 40 millones de turistas a México", respondió mientras sonreía a pregunta expresa de REFORMA.

Desde inicios de septiembre, un importante destino como Sinaloa mantiene una ola de violencia desatada por la rivalidad entre dos cárteles, según ha explicado el Gobierno federal.

Entrevistado este lunes, luego de colocar el retrato de Miguel Torruco en la sala donde yacen los retratos de los funcionarios que han sido titulares de la Secretaría de Turismo, Pololikashvili evitó hablar sobre cómo otros países en desarrollo han rebasado a México en su posicionamiento como destino turístico a nivel global.

"En otros países no sé qué están haciendo. Pero aquí hoy es día para celebrar y dar un gran reconocimiento a mi querido Miguel Torruco", manifestó.

De acuerdo con el ranking de Marcas Países elaborado por Brand Finance, en el 2017 México se colocaba en el lugar 13 a nivel global y en 2021 cayó al lugar 21, para este 2024 colocarse en el lugar 18.

Pololikashvili dejó en claro que el País requiere más recursos para promover sus destinos turísticos a nivel mundial.

"Yo apostaría más para la promoción, más dinero, más presupuesto que este señor (Torruco) no tenía como sus antecesores. Y yo creo que invirtiendo más en promoción eso va a dar más reconocimiento a México a nivel internacional", afirmó

En 2018 fue justo el Gobierno federal, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, el que decidió desaparecer el Consejo de Promoción Turística de México (CPTM), que hasta ese año promediaba un presupuesto anual de 6 mil millones de pesos para promover los destinos turísticos del País.