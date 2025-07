Impacto económico de la reducción de la jornada laboral en México

Para una microempresa, una reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales le generará un costo anual de 65 mil 793 pesos, lo que la pondrá en el dilema de subsistir o cerrar, dijo el presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco), Octavio de la Torre.

De ese monto, alrededor de 6 mil 854 pesos serían por concepto de aguinaldo, 5 mil 672 pesos por vacaciones adicionales, 29 mil 917pesos de seguridad social y 23 mil 348 pesos derivado del ajuste de impuestos vinculados con la nueva jornada laboral, expuso.

El líder del comercio organizado dijo que todos esos costos adicionales afectarán fuertemente "el corazón del sector terciario", el cual genera 65 de cada 100 empleos, porque a las empresas se les pone en el dilema de "subsistir o cerrar, entre pagarle a su colaborador o mantener las puertas abiertas".

Dijo que en realidad los trabajadores solamente trabajan 45 horas y no las 48 que se dicen, como sí se hace en países como Alemania, que tienen 40 horas de trabajo y todas las pausas quedan fuera de ese horario.

Pidió que el gobierno asuma los costos fiscales por arriba de las 40 horas semanales y que no se pague un impuesto adicional por hora extra, sobre Impuesto Sobre Nómina ni sobre tasa sobre el Impuesto Sobre Nómina o algún otro gravamen sobre el salario que tiene que absorber el patrón.

Añadió que es necesario que las 40 horas no incluyan pausas; pidió permitir esquemas de salario por hora, la deducción total de nómina para quienes se formalicen, que haya flexibilidad voluntaria empleado-patrón para que por medio de una carta se pueda optar por jornadas de 48 o 40 horas y establecer conjuntamente días de descanso.

Porque "la rigidez solo va a generar evasión, va a afectar la confianza y va a generar incumplimiento, las horas extras reguladas deben ser reguladas, no criminalizadas", porque puede extenderse a 56 horas con pago adicional, porque los trabajadores quieren ganar más y no trabajar menos, según una encuesta, explicó.

Debe adoptarse la propuesta de la Organización Internacional del Trabajo de que debe hacerse de forma progresiva considerando la realidad del país y del sector. Por lo que una reforma así debe ser "realista y gradual".

En el foro para la Implementación de la Semana Laboral de 40 horas organizado en Cancún, Quintana Roo, expuso que contrario a lo que pueden decir otros sectores, en el comercio, servicios y turismo "no estamos preparados para esta medida, nuestros negocios dependen del flujo de los consumidores", por eso se tiene que hacer con impactos diferenciados por tamaño, región y giro.

"No queremos el sector de Concanaco no queremos privilegios, queremos condiciones justas, no venimos a frenar derechos, venimos a construirlos con un piso firme", indicó De la Torre.