Pega inflación a consumo en tienditas

La inflación ha pegado a las ventas en las tienditas, ya que el consumo se contrajo ante el clima de incertidumbre por los aranceles y las bajas expectativas de crecimiento, advirtió la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec).

De acuerdo con el estudio "Pulso de la Tiendita de Barrio 2025", el 72.8 por ciento de los comercios encuestados ha reducido su margen de ganancia para evitar aumentos de precios.

En tanto que otro 53.7 por ciento, ha cambiado de proveedor, marca o ha reducido su inventario.

Y el 81.6 por ciento consideró que la inflación ha sido peor este año.

"El comerciante no solo vende, también amortigua el golpe y absorbe la inflación para no perder su clientela", afirmó Cuauhtémoc Rivera, presidente de ANPEC.

En conferencia de prensa, detalló que entre los productos que se han visto más impactados está: el huevo, carne de res, jitomate, maíz, aguacate, limón, semillas y frutos rojos.

"El tema del gusano barrenador hizo que se diera una veda en la venta de carne en Estados Unidos y eso encarece el producto más socorrido que es el bistec de res y se han incrementado los cárnicos, en esta guerra arancelaria. Otro es el tomate, el segmento de los frescos están teniendo mucha presión, el aguacate también", manifestó.

Esta situación provoca que las personas cambien sus hábitos y en lugar de buscar marcas de preferencia, compran productos genéricos o artesanales. Además de que existe la percepción de que aumentó el número de personas que piden fiado.

Según Rivera, la gente está comprando menos productos y más baratos.

"Se está recargando el consumo de compras genéricas, bajo la sospecha de que está comprando algo que no le resultará tan efectivo. Y los productos esenciales no se compran por kilo, lo hacen por medio kilo o cuarto de kilo. Los frescos se venden por piezas, ya no por kilo, como huevos. Estamos llegando a un consumo reducido", opinó.

Según la encuesta, el 48.8 por ciento de los consultados consideró que sus clientes gastan menos de 100 pesos diarios.

Y otro 68.8 por ciento afirmó que sus clientes compran por precio y no por calidad.

Mientras que, solo 9.8 por ciento respondió que sus clientes pueden comprar toda la canasta básica.

Aunado a esto, 76.2 por ciento consideró que el Paquete Contra la Inflación y la Carestía (PACIC) no funciona.

"El pequeño comercio navega solo en medio de la tormenta inflacionaria. No hay red, ni asesoría, ni políticas efectivas que lo protejan. SU rol como amortiguador social no ha sido reconocido con acciones reales", subrayó Rivera.