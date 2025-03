Presume en Europa la elección judicial

Ciudad de México.- En la apertura de los trabajos de la Conferencia Europea de Presidentes de Parlamentos, el senador Gerardo Fernández Noroña presumió la próxima elección de juzgadores en México.

El legislador mexicano afirmó que ese ejercicio abrirá un camino diferente para la humanidad.

"Sin exagerar, una de las reformas constitucionales que hicimos nos parece que está abriendo camino diferente para la humanidad desde México, porque por primera vez en la historia de los pueblos del mundo se va a elegir por el voto universal, secreto y directo a las personas integrantes del Poder Judicial", detalló.

"El Poder Judicial en México y en no pocos países", añadió, "representa un bastión del conservadurismo, que ha atacado a gobiernos democráticos que sirven a sus países y se busca descarrilarlos a través de este poder y de la utilización de los medios de comunicación. El 1 de junio, reitero, por primera vez se elegirá por el voto universal, secreto y directo".

Ante sus pares reunidos en Estrasburgo, Francia, el legislador también resaltó el hecho de que, por primera vez en 200 años de República federal, una mujer ha llegado a la Presidencia.

"La compañera Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, con casi el 60 por ciento de los votos", detalló.

Obtuvimos dos tercios de la Cámara de Diputados, ganamos el 93 por ciento de los senadores de mayoría y acabamos construyendo la mayoría calificada que ha generado importantes reformas en beneficio de nuestro pueblo, aseguró.

Gerardo Fernández Noroña habló también del momento difícil que resiente la relación de México con Estados Unidos, cuyo Gobierno plantea modificar el T-MEC.

"(Es grave) que se lleve a una política pública planteando con el tema de la migración, posiciones racistas, posiciones clasistas y llevándolas a políticas públicas que no sólo atentan contra derechos humanos fundamentales, sino que ponen en riesgo la colaboración entre diversos países", advirtió.

Ese, sostuvo, es el caso de México con Estados Unidos, que tiene una población de 30, 40 millones de mexicanos, que con su trabajo contribuyen a la riqueza. "Que no fueron a robar, que no fueron a generar conductas antisociales, sino que pagan impuestos todos los días. Sin embargo, se les plantea una persecución y no se hace lo mismo con los grupos del narcotráfico, que en el propio territorio estadounidense distribuyen drogas y que no son desmantelados", cuestionó.

"Nosotros creemos que en esos temas hay una posición hipócrita que debería revisarse y que debería plantearse una relación de respeto entre los países".

El senador censuró el hecho de que se cuestione la invasión rusa a Ucrania y no se condene la agresión israelí a Palestina.