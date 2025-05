José Mujica: Su postura ante el narcotráfico y el periodismo

El 15 de noviembre del 2016, el expresidente de Uruguay, José Mujica visitó nuestro país para participar en la 72 Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) en la Ciudad de México y ahí pidió que México pudiera liberarse del flagelo del narcotráfico lo antes posible, porque nuestro país estaba poniendo los muertos y el dinero se queda en otro lado.

Al dictar la ponencia ¿Surge un nuevo paradigma de liderazgos? en el marco de la 72 Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) en la Ciudad de México, Mujica calificó como brutal el asesinato de 11 periodistas en México y dijo que esto habla de una creciente intolerancia hacia este gremio.

"Es un desastre que habla de una enfermedad de una creciente intolerancia, creo que México no merece eso, no es ya el problema del periodismo, es problema de la sociedad y espero que se puedan sacar el narcotráfico que hay a cambio porque me estoy dando cuenta que México pone los muertos y la lana queda en otro lado", aseguró Mujica.

En este contexto, el también exsenador aseguró que con el narcotráfico se acabaron los valores y con la evolución del crimen organizado todo se pulverizó con el lema de "plata o plomo".

"Con el narcotráfico se acabaron los valores. La evolución del narcotráfico significó pulverizar todo, es como una degradación, dentro de la degradación, con el lema: plata o plomo", afirmó el exmandatario sudamericano.

Recordó que una vez un militar le dijo: "No nos vayan a meter nunca a nosotros en una guerra contra el narcotráfico, porque lo que no resiste ningún ejército del mundo son los granadazos de 100 dólares".

"El placer de leer el papel no va a desaparecer con la revolución digital": Mujica sobre los medios tradicionales

El fundador del Movimiento de Participación Popular defendió el papel de los medios impresos en el mundo y rechazó que vayan a desaparecer con la revolución digital que se está observando en todo el mundo, y dijo que habrá lectores más selectos que se van a quedar con lo tradicional.

"El placer de leer el papel no va a desaparecer con la revolución digital, se va a mantener como una exquisitez, se mantener para un público que tal vez no sea de masas, pero va a ser más selecto. Muchos de lo que hoy escriben probablemente se van a quedar en el camino y seguramente mucho del periodismo escrito va a pasar al periodismo digital, pero en fin".

Al preguntarle sobre el estado que viven los periodistas en el mundo, sobre todo en los países de América, "Pepe" Mujica, respondió que los comunicadores tienen una situación complicada en todas partes porque la crítica de un periodista duele.

"Mujica construye su liderazgo a través de los medios de comunicación": Andrés Danza

José Mujica utilizó los medios de comunicación para construir su liderazgo, su llegada al poder, consideraron los periodistas uruguayos Andrés Danza y Ernesto Tubovitz.

Autores del libro "Una Oveja Negra al Poder", en donde hablan sobre el exmandatario, los dos periodistas consideraron que Mujica es un libertario construido a partir de distintos liderazgos.

Durante el panel "José Mujica en perspectiva" en el marco de la 72 Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa, Andrés Danza señaló que una de las principales virtudes de Mujica es no repetir el tradicional discurso político que todos los partidos generalizan.

"Mujica construye su liderazgo y llegada al poder a través de los medios de comunicación. Trabaja muy bien el concepto de la noticia, sabe lo que es trascendente y no, trabaja bien su relación con los periodistas", mencionó Danza.

Ernesto Tulbovitz, destacó lo que Mujica representa para liderazgos políticos de todo el mundo, lo mismo de izquierda, derecha o centro.

"Candidatos a la presidencia de cualquier país se toman fotos con él para legitimarse", indicó.

Los dos periodistas subrayaron que el fenómeno Mujica es muy grande fuera de Uruguay, toda vez que en su país de califica más la gestión del exmandatario.

Sin embargo, destacaron, es el político más popular dentro del Uruguay con 48% de aceptación.?