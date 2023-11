Calculan pérdida total de 51 mil viviendas por 'Otis'

Ariadna Montiel, Secretaria del Bienestar, estimó que el huracán "Otis" dejó a 51 mil viviendas en condición de pérdida total.

CENSO

"Llevamos 50 mil viviendas censadas entre Acapulco y Coyuca de Benítez. Con esta proporción, podemos sacar una estimación de lo siguiente: tenemos un porcentaje por ejemplo de pérdida total de la vivienda del 23% de la muestra de 50 mil y así estimamos sobre las 224 mil viviendas que hay en Acapulco, según Inegi.

"De todos modos, como estamos yendo casa por casa, tenemos la cuentificación de las viviendas y vamos avanzando en ello. Entonces, hicimos esta estimación entre la perdida total de la vivienda, el daño grave que comprometa un daño estructural, daño menor y las casas sin daño", expuso Montiel en conferencia.

De acuerdo con las estimaciones presentadas por Montiel, 51 mil 864 viviendas están en condición de pérdida total.

Esta mañana, en Palacio Nacional, el Presidente Andrés Manuel López Obrador informó que la Secretaria de Economía -Raquel Buenrostro- ya se ha puesto en contacto con distribuidores de materiales de la construcción, para que den precios justos y puedan así volverse a restaurar las 250 mil viviendas afectadas en Acapulco.

"La construcción de vivienda, Raquel Buenrostro ya está hablando con fabricantes y distribuidores de materiales de construcción para poner centros de distribución de materiales con precios justos y todos están ayudando. ¿Por qué?, porque son 250 mil viviendas, unas más afectadas que otras.

"No es hacer las 250 mil viviendas con empresas, es autoconstrucción, porque la gente asume, las mismas familias contratan al albañil, compran los materiales y hacen sus casas. Es muy importante también que se den las indicaciones técnicas, este huracán fue muy fuerte, muy fuerte, pero se tuvo la ventaja, entre otras, de que ya hay más viviendas de concreto, de material. Incluso, en el caso de los hoteles, hablábamos de que no quedaban vidrios, las paredes de tablarroca, todo eso, no quedó nada", añadió.