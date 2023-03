No podrá Carla Humprey ser la presidenta del INE

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ha confirmado este miércoles que la actual consejera del Instituto Nacional Electoral (INE) Carla Humphrey no podrá ser la presidenta del órgano electoral. El veredicto de la autoridad judicial respalda la decisión tomada hace dos semanas por el Comité Técnico de Evaluación de la Cámara de Diputados, que dejó fuera del proceso electoral a Humphrey, al tratar su aspiración a la presidencia como un proceso de reelección, una posibilidad que queda prohibida en el marco legal.

Ciudad de México

El TEPJF responde así a los alegatos presentados por la consejera después de no pasar la primera etapa del proceso. La funcionaria fue una de las 674 personas que se presentaron para acceder al puesto de la presidencia, que ejerce Lorenzo Córdova hasta el próximo 3 de abril. El tribunal ha aclarado que con esta decisión no ataca al derecho de Humphrey a acceder al cargo. "El impedimento de reelección no transgrede el derecho de la actora a acceder a una función pública, pues este derecho está sujeto a requisitos", especifica el razonamiento del TEPJF, en el que también destaca que el proceso iniciado este año para optar a la presidencia se conocía desde 2014.

JUSTIFICAN PROHIBICIÓN

La autoridad justifica que la prohibición —marcada en el artículo 41 de la Constitución mexicana— de la reelección "busca garantizar la pluralidad en los perfiles de las personas que integran la autoridad electoral". Humphrey fue elegida como consejera del INE en 2020, un puesto que está previsto que mantenga hasta el 2029.

El pasado 3 de marzo, la resolución del Comité Técnico de Evaluación también salpicó al exconsejero del órgano electoral entre Javier Santiago Castillo (2014-2017), señalando que su impedimento se debía a "haber ocupado una consejería electoral del INE". Este viernes, el TEPJF ha afirmado que el juicio realizado sobre el exconsejero es "improcedente", debido a que, en realidad, su pretensión por ser presidente del órgano electoral es inviable. "Su aspiración es ocupar la presidencia del órgano y ese cargo únicamente puede ocuparlo una mujer [en el periodo de 2023 a 2032]", defiende el veredicto.