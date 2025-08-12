Acudirá Sheinbaum a toma de protesta de nueva Corte

CIUDAD DE MÉXICO.- La Presidenta Claudia Sheinbaum dijo que asistirá a la toma de protesta de los próximos integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a quienes invitará a su primer informe de Gobierno.

En su conferencia mañanera, la Mandataria confirmó que recibió invitación de Hugo Aguilar, quien presidirá el Máximo Tribunal de Justicia del País a partir del 1 de septiembre.

-¿Va a invitar al futuro Ministro presidente de la SCJN, el maestro Hugo Aguilar, porque históricamente se invitaba a los ministros de la SCJN a estos informes de Gobierno?, se le preguntó.

"Sí, voy a invitar a las y los nueve, a las cinco mujeres y los cuatro hombres, formalmente, ellos toman protesta en la noche, creo que es a las 10 de la noche.

"Por cierto, el otro día dije que no me habían invitado todavía y sí había llegado la carta de invitación por parte del próximo presidente de la Corte y vamos a asistir también en la noche a esta histórica toma de protesta", respondió.