Hospitalizará CDMX a leones en estado crítico

"De 177 felinos asegurados por la Profepa, entre leones, tigres y entiendo que un jaguar, ocho se encuentran en estado muy crítico y son los que inicialmente vamos a atender con nuestros médicos especialistas", indicó la titular de Sedema, Marina Robles.

Los demás ejemplares serán distribuidos en diferentes zoológicos del País.

"Tienen que entrar en un proceso de cuarentena, de observación, de cuidado y dependiendo de la valoración que se empezó a hacer, se va a definir a dónde se van", agregó Robles.

Esta tarde, la Sedema informó que llegaron al Zoológico de Chapultepec cuatro leones rescatados.

Los zoológicos de la Ciudad están en condición de recibir a algunos primates, burros y perros, que también estaban en el sitio. Ninguno de los ejemplares será exhibido al público, añadió.

Los permisos con los que operaba el sitio, incluido el uso de suelo en una zona ecológica, se encuentran en investigación, mencionó Robles.

Sobre el coordinador operativo de los zoológicos de la Ciudad, Rafael Tinajero, la titular de la Sedema expuso:

"Están usando la imagen de uno de los veterinarios que trabaja con nosotros y que no trabaja con ellos, que hace varios años él asesoró en algunas necesidades que tenían, sin embargo, en las explicaciones de por qué no volvió a asesorar a este sitio, es que no se tomaron en cuenta las recomendaciones que había hecho", comentó Robles.