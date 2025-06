Para personal de limpieza en hospitales de Veracruz

Trabajadores de limpieza de, al menos, tres hospitales estatales en Veracruz, se declararon en paro de labores en demanda del pago de dos quincenas.

Los inconformes se apostaron afuera del "Dr. Luis F. Nachón" de Xalapa, el Centro de Alta Especialidad "Dr. Rafael Lucio" y el Hospital Regional del Puerto de Veracruz, al señalar que en algunos casos sólo se les depositaron 500 pesos y en otros nada, cuando el pago debió caer a más tardar el pasado 15 de junio. Ellos fueron contratados por la empresa denominada Limpieza Especializada Industrial y Hospitalaria (LEIH), subrogada por Servicios de Salud de Veracruz (SESVER).

"La empresa LEIH no ha pagado nuestros sueldos. Paro laboral Limpieza" y "Exigimos nuestro pago LEIH", dicen algunas frases pintadas en letreros de cartón.

Los afectados acusaron que al advertir con la protesta de brazos caídos, recibieron amenazas de despido por parte de los supervisores, pero ante la falta de sustento para llevar a sus hogares, al menos 100 personas se unieron al paro.

Entre los empleados, algunos señalaron que no sólo se les adeuda esta quincena, sino la correspondiente al 30 de mayo.

"Queremos que nos apoyen y se haga viral esta publicación, somos el grupo de limpieza del Hospital Regional de Veracruz y Torre Pediátrica. Esta empresa a la que le trabajamos fue contratada por Jurisdicción Sanitaria. ¿Cómo es posible que contrate una empresa y no tengan dinero para pagar la quincena?", reprochó una trabajadora.

"Es la segunda quincena donde nos quitan dinero o no nos pagan, por favor ayúdenme a hacerla viral. Ahorita haremos paro, no limpiaremos más, no es justo que trabajemos y no nos paguen".

Los inconformes señalan que la empresa LEIH argumenta que el retraso en los pagos se debe a que la Secretaría de Salud no les ha cubierto los servicios.

A pesar del paro, los trabajadores reportaron que la compañía ha enviado personal alterno para realizar algunas labores de limpieza, aunque no han cubierto todas las necesidades.

Los empleados de LEIH laboran bajo contratos de seis meses, lo que genera un temor a no ser renovados si continúan con las protestas. No obstante, aseguran que no levantarán el paro hasta que les sea cubierto el adeudo completo, ya que tienen compromisos económicos urgentes que cumplir.

Asimismo, hicieron un llamado a la Gobernadora Rocío Nahle para que intervenga y les ayude a obtener solución a sus demandas.