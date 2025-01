Protesta por falta de medicamentos oncológicos en hospitales

Por: Agencia Reforma

Enero 21, 2025 -

Ciudad de México.- Padres de niños con cáncer protestaron ante el desabasto de medicamentos oncológicos en los hospitales Pediátrico de Moctezuma, en la CDMX, y Hospital Regional de Alta Especialidad del IMSS Bienestar en Ixtapaluca.

Los manifestantes se instalaron frente a la terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

"Ya tenemos casi 20 días sin medicamentos. Como padres de familia ya llevábamos 185 reuniones con el Gobierno anterior y, a través de esas reuniones prácticamente se les hace saber qué medicamentos hacen falta en varios hospitales de la Ciudad de México, del Estado de México y a nivel nacional", explicó Omar Hernández, vocero de los papás de niños con cáncer y presidente la Fundación Infancia Saludable México A.C.

"Desde la reunión 182, los padres manifestamos qué medicamento no estaba llegando a los hospitales, ellos argumentaban que fue por el cambio del Gobierno. La gente del Gobierno anterior nos comentaba que no nos preocupáramos, que el 2025 ya estaba cubierto de medicamentos oncológicos, y no fue cierto".

Destacó que entre los dos hospitales son poco más de 100 niños afectados, pues no cuentan con medicamentos, como Doxorubicina; L-asparagina; Prednisona y Citarabina, entre otros.

Indicó que autoridades de la Secretaría de Salud buscan una mesa de diálogo con ellos, sin embargo si no llegan a un acuerdo mañana volverán a protestar en el AICM.

"Ahorita nos acaban de comentar que el medicamento va a llegar a los hospitales hoy en la tarde", señaló.