Deja Hipólito Mora mensaje póstumo

Michoacán

"Lo dije en muchas ocasiones, sabía que este día llegaría, lo dije, me voy a morir peleando, sólo quiero que mi muerte no sea en vano", dijo el fundador de las autodefensas de Michoacán, Hipólito Mora.

Este mensaje lo leyó en Morelia, David Bedolla, quien se identificó como asesor y amigo del productor limonero, asesinado ayer en La Ruana, en el municipio de Buenavista, Tomatlán.

"Que los michoacanos, que todos presumimos bravura seamos valientes una vez y acabemos con este mal que nos tiene en el suelo; que los policías vean que tienen la fuerza para acabar con esto, que el Gobierno, el que esté en el momento de mi muerte, se fije en los ciudadanos antes que en sus campañas o en sus bolsillos", pronunció ante la prensa.

Mora dejó en sus memorias que nunca aceptó sobornos del crimen ni de otra índole.

"Ni sobornos ni intimidaciones. Luché sin recibir nada a cambio, más que el cariño de la gente; los que no me querían eran los chicos malos, yo estaré con mi hijo Manolo y le diré a la muerte: ¿Dónde estabas? ¿Por qué me huías tanto?"

Su hijo Manuel fue asesinado en 2015, también en La Ruana, durante un ataque que iba contra el líder de autodefensas. "Que mi muerte no sea en vano, y tanto mi familia como mis amigos y mis fieles seguidores hagan lo que tengan que hacer para que la lucha que yo empecé siga siendo por una causa justa para los ciudadanos; aquí y en el otro mundo soy y seguiré siendo", finalizó el mensaje del limonero.

ATRIBUYE ´PADRE GOYO´ CRIMEN A GOBERNADOR

El "Padre Goyo" (Gregorio López), sacerdote de Apatzingán y uno de los principales activistas a favor de las autodefensas de Michoacán, responsabilizó ayer al Gobernador Alfredo Ramírez Bedolla del asesinato de Hipólito Mora y de tener un pacto con la delincuencia.

"Alfredo Ramírez Bedolla usted andaba mintiendo, porque estaba diciendo que todo estaba bajo control; yo a usted lo responsabilizo de la muerte de Hipólito Mora, porque usted sabe cómo está la situación, miente diciendo que todo estaba bajo control", lanzó el religioso a través de un video en redes sociales.