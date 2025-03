Escándalo de Sebastián Galindo en San Luis Potosí

Ciudad de México.- Sebastián Galindo, hijo del alcalde de San Luis Potosí, Enrique Francisco Galindo Ceballos, participó el fin de semana pasado en una golpiza contra un joven, lo cual quedó evidenciado en video.

Según testigos, fue la madrugada del viernes pasado, cuando Sebastián Galindo, acompañado de su escolta y otros amigos, agredieron a un joven, presuntamente, hasta dejarlo inconsciente. En el video, se observa al hijo del Edil, de playera gris, pateando a un hombre que se encuentra tirado, boca arriba, a quien dejan tendido en el suelo.

Además, se observa que una mujer que intentó defender al joven es empujada y cayó de espaldas.

La grabación del momento, que es difundida en redes, muestra cómo un grupo de personas intenta detener a Sebastián Galindo afuera de un bar en la capital potosina.

Este incidente se suma a una serie de denuncias por presunta prepotencia y abuso de poder por parte del hijo del alcalde que arribó al encargo coalición PRI-PAN-PRD y fue Comisionado General de la Policía Federal de México, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.

En abril de 2023, se viralizó un video en el que se observa a Sebastián Galindo en estado de ebriedad intentando ingresar a un antro fuera del horario permitido. Al no lograrlo, amagó al personal de un antro argumentando ser "hijo de Enrique".

"Si quieren les enseño foto", dijo Sebastián Galindo al intentar conseguir servicio.

En el video, Sebastián Galindo exige que "saquen a todos de adentro" del antro, y amenaza con "enterarse de todo lo que está pasando aquí". Fuentes cercanas al lugar señalaron que, ese día, el hijo del Alcalde pateó puertas y profirió insultos contra el personal que le negó acceso.

Aseguró que llamaría al director de Comercio de la capital potosina, Jorge García Medina para pasar reportes.

"Le marqué a Jorge a que me tirara paro. Yo no le he querido hablar a mi jefe (Alcalde) porque tampoco he querido hacer el pedo tan grande, pero pues me la quiso hacer de pedo y tampoco me voy a dejar. Espero que saquen a todos de adentro, por favor".

"La neta yo nunca le he metido reporte a nadie se les está pasando y a parte la fiesta siempre es hasta las 6, 7 de la mañana. Unas pinches mordidas que den y a la chingada, yo me voy a enterar, güey, de todo lo que está pasando aquí. Es la única madre que les pido en buena onda", pidió.

Hasta el momento, el Presidente Municipal, Enrique Galindo no ha emitido declaraciones sobre los incidentes.