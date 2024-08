Procesan a hijo de Cuén

CIUDAD DE MÉXICO.- Héctor Melesio Cuén Díaz, hijo del exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), Héctor Melesio Cuén Ojeda, fue vinculado a proceso por presunto desvío de recursos de la institución.

El exrector de la UAS fue asesinado el pasado 25 de julio, después de haber sido convocado a un encuentro con Ismael "El Mayo" Zambada, donde emboscaron al líder del Cártel de Sinaloa para entregarlo a Estados Unidos.

Héctor Melesio es acusado de beneficiarse del erario, pues entre 2021 y 2021, cuando se desempeñaba como director de Bienes y Suministros de la UAS, facturó consumos en un restaurante del cual es socio.

En vida, su padre aseguró que se trataba de una acusación fabricada por el Gobierno de Sinaloa, a cargo del morenista Rubén Rocha.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, en los años 2021 y 2022, Cuén hijo cargó como gasto de la universidad el consumo de alimentos de empleados de la UAS en "Restaurante Casa María", del cual es socio.

Entre 2021 y 2022 se cargaron a la UAS 598 facturas por un monto de 1.4 millones de pesos. Incluso, la Fiscalía documentó la cancelación de una factura por 1.1 millones de pesos en agosto de 2021, un año y ocho meses después de su expedición.

"Tal situación no es creíble, al tratarse de una cancelación extemporánea; más aún que esta factura fue pagada en efectivo y no podía ser cancelada. "Tuvo que haber un acuerdo entre funcionarios de la UAS y el prestador del servicio, del cual el imputado Héctor Melesio "C" es socio y apoderado legal", agregó. Un Juez de Control consideró que existen indicios razonables para emitir el auto de vinculación a proceso.





Reportan muerte de Melesio más de una hora después

En la cronología del video, divulgado por la Fiscalía General del Estado sobre el ataque a balazos en una gasolinería contra Héctor Melesio Cuén Ojeda y la hora en la que el personal de la clínica médica que lo atendió notificó al C-4 sobre su fallecimiento, pasó una hora con 19 minutos.

Las imágenes difundidas sobre el supuesto intento de robo de la camioneta en la que viajaba el diputado electo en compañía de Fausto Corrales Rodríguez, cuando cargaban combustible en la zona de la Presita, a ocho kilómetros al norte de la capital del estado, registraron el ataque a las 21:57 horas del pasado 25 de julio.

Sara Bruna Quiñonez, titular del Órgano Autónomo de Justicia, indicó que el dictamen de la urgencióloga que evaluó a Cuén Ojeda al ser ingresado a la clínica Semsi fue en el sentido que éste no presentaba signos vitales y no respondió a la reanimación. Días antes, la funcionaria reveló que a las 23:17 horas del 25 de julio se notificó al C-4, por parte del personal de la clínica médica, sobre el fallecimiento del exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa por lesiones con arma de fuego.

Con la divulgación de una supuesta carta de Ismael "El Mayo" Zambada —en la que describió que en Huertos del Pedregal, donde le tendieron una trampa y lo secuestraron para llevarlo a Estados Unidos en un avión, asesinaron a Cuén Ojeda—, la Fiscalía General de la República atrajo el caso.

Sheinbaum pide a FGR indagar

La presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, hizo un llamado a la Fiscalía General de la República (FGR) para que llegue al fondo de las investigaciones ante los señalamientos que hizo Ismael "El Mayo" Zambada, y aseguró que en la autodenominada Cuarta Transformación no hay complicidad con delincuentes de cuello blanco.

"En todos los casos hay que ir al fondo de la investigación, que se sepa [que] en nuestro movimiento no hay relaciones de complicidad con nadie, ni con delincuentes de cuello blanco ni delincuentes de la delincuencia organizada [sic]", dijo en su conferencia de prensa.

Sheinbaum Pardo coincidió con el Presidente Andrés Manuel López Obrador en que debe haber transparencia en los casos en los que, presuntamente, se relaciona al capo del Cártel de Sinaloa con el gobernador de dicho estado, Rubén Rocha Moya.(El Universal)