Hijo de AMLO estalla contra Eugenio Derbez tras llamado a votar

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras la publicación de un video donde aparece el comediante y actor mexicano Eugenio Derbez llamando a votar este 2 de junio, el hijo mayor del presidente Andrés Manuel López Obrador, José Ramón López Beltrán, se lanzó contra el también productor, calificándolo de clasista, racista, superfluo e hipócrita.

En su perfil de X, López Beltrán respondió a la publicación del comediante donde aparece diciendo "el PRI nos robó y nos engañó por décadas, luego llego el PAN y como esperábamos ese cambio pero nada, estábamos tan desesperados que volvimos a votar por el PRI y nos volvieron a robar. Y como estábamos hartos la mayoría votó por Morena y ¿qué creen? nos volvieron a fallar, salieron iguales o peores".

En su respuesta, José Ramón López expresó que Derbez "quiere que votemos por los corruptos del PRIAN y que regrese la corrupción, las injusticias y los privilegios".

También señaló como "chafa y pasada de moda y de lanza" su reflexión.

Ayer viernes, el comediante mexicano publicó en sus redes sociales un video de 6 minutos 53 segundos donde pidió no obtenerse de votar este 2 de junio.

Explicó que, aunque no hay candidatos perfectos, "estamos seguros es de lo que no queremos, si en las elecciones pasadas votamos por desesperación y no nos gustó ¡Pues echémoslos para afuera! Ya aparecerá el bueno, y si sí les gustó pues voten para que se queden ¡Pero voten!", dijo Derbez.

Aseguró que no cree en los partidos políticos porque son una mezcolanza "En el PRI hay gente del PAN, PRD y Morena, en el PAN gente del PRI o Movimiento Ciudadano, en Morena...empezando por el Presidente (Andrés Manuel López Obrador)".

Pero, quizá aún haya candidaturas honestas. "Debe haber alguien honesto, alguien que quiera México por encima de sus intereses, por esos por candidatos como esos son por los que debemos salir a votar", declaró el comediante.