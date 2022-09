Rechaza hija de Abarca dichos en expediente Ayotzinapa

Le dice que "los nacos, esos" iban a Iguala a armar un desastre, por lo que su papá -relacionado con el grupo criminal Guerreros Unidos-, se enojó, ya que habían tomado camiones donde había mercancía, presuntamente droga.

"Y ya sabes mando a los achichincles, poes, ya vez que andaban arriba de los camiones y la madre, y venían para acá", se lee -con todo y errores- en la captura de los chats en el informe, cuyas conclusiones fueron divulgadas por el Subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, el 18 de agosto.

El contenido completo de las conversaciones fueron publicadas en la columna de Peniley Ramírez y en su cuenta de Twitter.

Otro de los mensajes, indica: "Al último mi papá estaba bien enojado y estaba diciendo recuperen la mercancía y me chingan a todos a discreción, y dije a caray nunca había visto a mi papá tan molesto. total me fui a acostar".

"Esto es mentira. Jamás haríamos algo así, esta conversación no es de ningún familiar de #JoséLuisAbarca, esto es totalmente falto de coherencia porque no hubo tal orden del ex presidente y mucho menos opiniones de sus familiares porque no se sabía lo que estaba pasando", indicó en la cuenta @yazawasa, creada en enero de 2015 y donde se presenta como "Hija orgullosa y luchadora por la justicia a los falsos culpables".

Yazareth Abarca respondió al Subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, encargado de la Comisión Presidencial para Ayotzinapa.

"Miente, en ese informe usted miente sobre mi persona. Jamás escribí ni envié esos mensajes que usted dice yo envié a esa mujer que nunca en mi vida he conocido. Yo nunca he escrito así y tampoco me he expresado de esa forma. Me entristece mucho haber confiado en usted para esclarecer este horror que pasó en #Iguala y sobre todo que le pasó a mi familia", publicó en Twitter.

El 5 de noviembre de 2014, Yazareth Abarca fue detenida junto con sus padres que se ocultaban en un domicilio de una de sus amigas en Iztapalapa. Ese mismo día rindió su declaración ante la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) y luego abandonó las instalaciones de la dependencia.

En julio de 2019 presentó una demanda de garantías para que le fueran devueltos los bienes asegurados de su padre, preso en el Penal del Altiplano.

A través de su Facebook, registrada en su perfil de Twitter, se intentó contactar con Yazareth Abarca, pero hasta ahora no ha respondido.